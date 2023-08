Dunkle Geldfront der Neokonservativen startet verzweifelten Werbeblitz, während die Unterstützung für den Krieg in der Ukraine immer weiter abnimmt Von Alexander Rubinstein / The Grayzone

Neocon Dark Money Front Launches Desperate Ad Blitz as Support for Ukraine Forever War Craters A PR offensive to inundate the American public with pro-Ukraine war advertisements during the 2024 election is the latest initiative of neocon chickenhawk Bill Kristol. While targeted at GOP voters, the campaign appears to be another Democratic Party front.



Von Alexander Rubinstein / The Grayzone

23. August 2023

Defending Democracy Together, eine neokonservative Organisation unter der Leitung von Bill Kristol, hat eine neue Initiative mit dem Namen „Republicans for Ukraine“ ins Leben gerufen, um die Präsidentschaftswahlen 2024 in ein Referendum über die Finanzierung des NATO-Vertreterkrieges durch die USA zu verwandeln.

Ein weiterer wichtiger Punkt auf der Tagesordnung ist die Aufforderung an die Republikaner im Kongress, in der kommenden Haushaltsvorlage mehr Mittel für die Ukraine bereitzustellen.

Kristol hatte sich selbst als Führer der neokonservativen Fraktion der Republikanischen Partei definiert, indem er isolationistische und kriegsgegnerische GOP-Persönlichkeiten auf den Seiten seiner inzwischen eingestellten Zeitschrift Weekly Standard beschimpfte, während er mit seinem Project for a New American Century die intellektuelle Grundlage für die Invasion des Irak schuf.

Indem er sein Defending Democracy Together zu einer Bastion des Never Trumpism machte, konnte Kristol sich bei den Elite-Demokraten einschmeicheln, die in ihrem messianischen Kampf gegen den Bad Orange Man nach republikanischen Verbündeten suchten. Seine Anti-Trump-Bemühungen brachten ihm schließlich eine peinliche MSNBC-Hommage ein, in der der reuelose Neocon als „Woke Bill Kristol“ gefeiert wurde.

Jetzt, da die ukrainische Gegenoffensive scheitert und eine Mehrheit der Amerikaner sich zum ersten Mal dagegen ausspricht, der Ukraine weitere Militärhilfe zukommen zu lassen, startet Kristol eine millionenschwere Werbekampagne, damit die Panzer weiter durch den Schlamm des Donbass fahren und das Schwarzgeld auf seine Konten fließt.

„Ukrainische Truppen haben an der Seite der Amerikaner im Irak und in Afghanistan gekämpft, und jetzt kämpfen sie für die Verteidigung ihrer Demokratie“, verkündet Kristols Kampagne auf ihrer Website. „Vor allem aber hat die amerikanische militärische, finanzielle und humanitäre Hilfe für die Ukraine dazu beigetragen, Russland zu schwächen.“

Seine Initiative beruft sich also auf die militärischen Debakel, die die GOP-Basis entschieden gegen den Neokonservatismus und in die Arme von Trump trieben, und stellt die Beteiligung der Ukraine an diesen ewigen Kriegen als Rechtfertigung für einen neuen dar.

Und wie wir sehen werden, wurde Kristols vermeintlich republikanische Operation von einem Top-Spender der Demokratischen Partei mit engen Verbindungen zu den US-Geheimdiensten finanziert.

Pro-Kriegs-Anzeigen für eine GOP-Basis, die sich entschieden gegen den Stellvertreterkrieg der NATO wendet

Um virale Inhalte für ihre 2 Millionen Dollar teure Kampagne „Republicans for Ukraine“ zu generieren, sammelte Defending Democracy Together Aussagen von 50 GOP-Wählern, die sich aus einer Basis von zumeist weißhaarigen Babyboomern rekrutieren, die von der nicht-interventionistischen Ausrichtung der Parteibasis entfremdet sind.

In jeder Aussage sprachen die Befragten über die „Verteidigung der Demokratie“ und den Widerstand gegen den Autoritarismus, die genauso gut von leitenden Mitarbeitern eines von der Rüstungsindustrie finanzierten Think Tanks in der K Street in DC hätten stammen können.

Ein Veteran der Kampagne behauptet, er habe zwei Jahrzehnte lang gegen die „Bedrohung der Freiheit durch die Sowjetunion“ gekämpft, und gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass Republicans for Ukraine „als Gegenprogramm zu konservativen Radio- und TV-Moderatoren dienen kann, die zusätzliche Hilfe für die Ukraine in Frage stellen“.



Einige der Anzeigen zeigen eine geopolitische Paranoia, die weit über den Horizont der durchschnittlichen amerikanischen Wähler hinausgeht. Teresa Benson aus Minnesota beispielsweise befürchtet, dass „wenn niemand versucht, [Putin] in der Ukraine zu stoppen, er als Nächstes Moldawien und alle anderen Nicht-NATO-Länder in der Region angreifen wird“.

Die Werbespots der Kampagne werden bis zum Ende des Jahres im Kabel- und Netzwerkfernsehen und digital auf Youtube ausgestrahlt. Die Organisation hat sogar Werbeplätze auf Fox News während der ersten republikanischen Vorwahldebatte am 23. August in Milwaukee gekauft.

Zusätzlich zu den Anzeigen hat die Gruppe auch 10 strategisch platzierte Plakatwände in Milwaukee gekauft, auf denen die Teilnehmer der Debatte aufgefordert werden, „die Ukraine zu unterstützen“ und „sich Putin entgegenzustellen“. Hinweise auf eine mögliche Ausweitung der Aktion finden sich in einem von der Kampagne verwalteten Google Drive-Ordner mit dem Titel „Billboards – August 2023“.

Ein Bild ist mit „ukraine-times-square-01“ beschriftet.

„Zu viele der Parteiführer scheinen zu denken, dass es keine Strafe zu zahlen gibt, wenn man sich gegen die ukrainische Demokratie und Amerikas Rolle bei der Unterstützung des Freiheitskampfes stellt“, sagte Gunner Ramer, der nationale Sprecher der Kampagne. Eine der ersten Stellen, die Ramer nach dem College antrat, war ein Praktikum für den Präsidentschaftskandidaten und ehemaligen CIA-Geheimdienstmitarbeiter Evan McMullin, der für den Krieg kämpft.

In einem Interview mit der Washington Post beklagte die Mitbegründerin von Defending Democracy Together und ehemalige Lobbyistin der Alkoholindustrie, Sarah Longwell, Verschiebungen innerhalb der republikanischen Parteibasis. So seien die Republikaner „protektionistischer in Bezug auf den Handel“ und „populistischer“ geworden. Aber nichts bereitet ihr mehr Sorgen als die Veränderungen in der „republikanischen Einstellung zur Außenpolitik“.

„In den Fokusgruppen war es alarmierend zu sehen, wie viele republikanische Wähler sich abfällig über die Ukraine oder [den ukrainischen Präsidenten Volodymyr] Selenskyj äußerten“, so Longwell gegenüber der Washington Post.

Die Omidyar-Verbindung

Wenn die kurze Geschichte von Defending Democracy Together ein Hinweis darauf ist, dass die Initiative „Republikaner für die Ukraine“ mit dem Geld von Top-Unterstützern der Demokratischen Partei und dem ultimativen Architekten des Ukraine-Krieges finanziert wird: Präsident Joe Biden.

Defending Democracy Together war der größte Spender von Schwarzgeld bei den Wahlen 2020, wobei das Republican Accountability Project (ehemals Republican Voters Against Trump) an der Spitze stand. Mit mehr als 15 Millionen Dollar, die in den Wahlkampf flossen, hat die Organisation die Ausgaben des zweitplatzierten Schwarzgeldvermittlers mehr als verdoppelt. Die Anzeigen forderten die Republikaner auf, für den Demokraten Joe Biden zu stimmen.

Da die Organisation durch Schwarzgeld finanziert wird, ist es unmöglich zu wissen, wer sie schmiert. Die Angaben einer Nichtregierungsorganisation geben jedoch Aufschluss über die liberalen Neigungen ihres wichtigsten bekannten Geldgebers: des Tech-Moguls und US-Geheimdienstpartners Pierre Omidyar, dessen Democracy Fund zwischen 2018 und 2021 4,15 Millionen Dollar an Defending Democracy Together und dessen Ableger Republicans for the Rule of Law verteilte.

Wie ich zusammen mit dem Chefredakteur von Grayzone, Max Blumenthal, berichtet habe, hat Omidyar das Vermögen, das er als Gründer von Ebay angehäuft hat, genutzt, um Kandidaten des demokratischen Establishments zu unterstützen, während seine verschiedenen Stiftungen als Aushängeschilder für Regimewechsel-Operationen des US-Geheimdienstes, auch in der Ukraine, fungieren.

Defending Democracy Together dient als Sponsor für eine verblüffende Reihe wichtig klingender Initiativen, die alle angeblich für die GOP repräsentativ sind: Republicans for Voting Rights, das Republican Accountability Project, Republicans for the Rule of Law, die Becoming American Initiative, The Russia Tweets und jetzt Republicans for Ukraine.

Das erste Projekt, Republicans for the Rule of Law, wurde in einer Kolumne der Washington Post von Jennifer Rubin vorgestellt, einer neokonservativen ehemaligen Cheerleaderin von George W. Bush, die während der Trump-Ära die Partei wechselte. Rubin lobte die von Kristol geleitete Kampagne für ihre Bemühungen zum „Schutz von [Robert] Mueller“, dem Sonderermittler des FBI, dem es letztlich nicht gelang, Beweise für geheime Absprachen zwischen Trump und Russland zu finden. Die Kampagne „Republikaner für den Rechtsstaat“ schaltete Anzeigen auf Fox News und MSNBC, in denen sie Muellers republikanische Seriosität über Aufnahmen von Marinesoldaten stellte, die im Dschungel von Vietnam Mörser abfeuerten.

Als die Rufe nach einem Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump wegen seiner Drohungen, der Ukraine die Militärhilfe zu verweigern, 2019 einen fiebrigen Höhepunkt erreichten, schaltete Republicans For The Rule of Law eine millionenschwere Kampagne, um „Fernsehspots auf Fox und MSNBC zu schalten und die Republikaner aufzufordern, ‚die Fakten‘ über Mr. Trump und die Ukraine einzufordern.“

Der Name „Republicans For The Rule Of Law“ (Republikaner für Rechtsstaatlichkeit) ist von einer unübersehbaren Ironie geprägt: Als US-Präsidenten die Öffentlichkeit belogen haben, um katastrophale militärische Abenteuer und die sadistische Folterung von Gefangenen zu rechtfertigen, zeigte ihr Gründer wenig Interesse an der Rechtsstaatlichkeit. Und heute ist der Guru der Neokonservativen vielleicht nicht einmal mehr ein Republikaner. Übersetzt mit Deepl.com

