Diese chinesische SWOT-Analyse ist zugleich der Nachruf auf die NATO

Von Declan Hayes

31. August 2023

China hat zwar die einmalige Chance, gemeinsam mit Russland den Grundstein für eine bessere Welt zu legen, aber diese Welt kann nicht entstehen, ohne dass Südasien und Südostasien als vollwertige Partner daran teilhaben.

Diese kurze Analyse zeigt, dass die Vereinigten Staaten und ihre verschiedenen Satrapen in ihrem drohenden Krieg mit China zwar kurzfristig die Oberhand gewinnen können, dass aber langfristig die Yankee-Warlords in Asien keine Zukunft haben. Das Beste, was Amerika tun kann, ist, China irgendwie dazu zu bringen, präventiv zu handeln und dadurch einen wichtigen taktischen Sieg zu erringen, der den unvermeidlichen Tag der Abrechnung mit der asiatischen Pax Americana hinauszögern wird.

Der serienmäßige NATO-Apologet Mangesh Sawant macht dies in seiner ausführlichen Analyse deutlich, in der er die militärischen Fähigkeiten Chinas mit denen der NATO vergleicht. Mit der möglichen Ausnahme der Straße von Taiwan gibt es keinen Ort, an dem Chinas Marine hoffen könnte, die Amerikaner zu besiegen, und angesichts der Tatsache, dass Amerikas japanische Satrapie über eine erstklassige Marine verfügt, würde jeder größere Showdown im Südchinesischen Meer nicht gut für Chinas Handelsmarine ausgehen, die sogar unter Blockade gestellt werden könnte. Die Remilitarisierung von Nord-Luzon in der ehemaligen Kolonie Philippinen durch die Amerikaner ist ebenfalls eine schlechte Nachricht für die Chinesen, die noch nicht die Art von Blauwasserkapazitäten vorweisen können, über die die Amerikaner, Japaner und Inder in Hülle und Fülle verfügen. Da China immer noch nicht über die notwendigen C4ISR-Fähigkeiten verfügt, um der Yankee-Marine Paroli bieten zu können, wartet es am besten ab, bis das wirtschaftliche Pendel weiter zu seinen Gunsten ausschlägt.

Chinas bester Schachzug ist es, seine idiotische Neun-Strich-Linie aufzugeben und seine diplomatischen und wirtschaftlichen Brücken zu den Philippinen und Vietnam zu flicken, die beide von den Vereinigten Staaten gegen sie aufgehetzt werden. Anstatt Seestreitigkeiten mit den Philippinen auszutragen, sollte China den Philippinen erhebliche Investitionsanreize und die damit verbundenen militärischen Verbindungen anbieten, um ihnen eine Zukunft im Bündnis mit China zu ermöglichen und nicht die unsichere Zukunft, die Litauen und Kroatien aufgrund des sinophoben Drucks der Yankees gewählt haben. Bei einer solchen Annäherung müssten die wirtschaftlichen Schwächen, die die Yankee-Kolonisatoren den Philippinen in den letzten 120 Jahren absichtlich aufgebürdet haben, anerkannt und nicht über Gebühr ausgenutzt werden; denn Generationen von Filipinos haben unter dem Yankee-Joch mehr als genug gelitten, sie brauchen keinen weiteren Oberherrn, vor dem sie salbadern können.

Das Gleiche gilt für Vietnam, dessen Kinder noch heute an den Folgen des wahllosen Einsatzes von Agent Orange und anderen Massenvernichtungswaffen durch die Amerikaner in ihren Schulen und Waisenhäusern sterben. Da kein Geringerer als Ho Chi Minh deutlich gemacht hat, dass Vietnam nie wieder ein chinesischer Vasall sein wird, sollte China dies respektieren, wenn nicht um Vietnams willen, dann um seiner selbst willen. Dasselbe gilt für Korea, das die Japaner in ihrem Bestreben, die europäische Gaunerei nachzuahmen, abscheulich behandelten und versuchten, es zu einem Vasallen ihres Kaisers zu machen, so dass sich die Koreaner mürrisch fragten, warum die Japaner glaubten, sie seien das neue China.

Auch wenn das alte Sprichwort, dass ein Chinese schlauer ist als ein Japaner, aber drei Japaner schlauer sind als drei Chinesen, immer noch gilt: Japans Bevölkerung ist weniger als 9 % so groß wie die Chinas, und das Durchschnittsalter in Japan liegt bei 48 Jahren, während es in China bei 37 Jahren liegt. Japan hat nicht nur nicht die Bevölkerungszahl, um China zu überflügeln oder intelligenter zu sein, sondern dank der Amis auch keinen Wettbewerbsvorteil in der Spitzentechnologie mehr.

Dies zeigt sich am deutlichsten im C4ISR-Bereich, der in hohem Maße von Mikrochips der Spitzenklasse abhängt, wo die drei asiatischen Speichen Japans, Taiwans und Koreas, die alle seit 1945 von ihrem Yankee-Zentrum kontrolliert werden, in Verbindung mit den Niederländern den entscheidenden Vorsprung hatten. Da alle diese Länder den lähmenden Sanktionen der Yankees gegen China ausgesetzt waren, haben die Chinesen viel heftiger reagiert, als sie es gegen die kleinen Kroaten und Litauer taten, als diese unter ähnlichen Druck der Yankees gesetzt wurden.

Das Ergebnis ist, dass die Chinesen ihre gewaltigen demografischen, wissenschaftlichen und finanziellen Ressourcen auf diesen Engpass verwenden und nun auf dem besten Weg sind, sich bei diesen wichtigen High-Tech-Komponenten selbst zu versorgen.

Die amerikanische Sabotage dieser Industrie ist nicht nur ein großer Verlust für die drei asiatischen Partner, sondern hat China innerhalb eines sehr kurzen Zeitfensters zu einem viel stärkeren Feind gemacht. Nachdem sie China zur Werkstatt der Hi-Tech-Welt gemacht haben, scheinen die Amis wild entschlossen zu sein, die Chinesen dazu zu bringen, alles zu produzieren, während sie sie fest unter Deck halten. Die Chinesen haben natürlich viel mehr im Sinn, als die ewigen Kulis und unterbezahlten Deckshelfer der Amis zu sein.

Angesichts dieses Angriffs der Yankees und ihrer holländischen Marionetten haben die Chinesen mit der Massenproduktion von Lithographiemaschinen reagiert und damit signalisiert, dass sie bald die Spitze der Halbleiterindustrie mit allen damit verbundenen C4ISR-Folgen beherrschen werden.

Die Sinophobie der Yankees hat sogar ihrer eigenen Chipindustrie schweren Schaden zugefügt, die gezwungen war, auf die großen Profite aus China zugunsten eines größeren und nebulöseren Zwecks des Pentagons zu verzichten, und obwohl die Yankees versucht haben, ihre Apple- und anderen High-Tech-Betriebe von China nach Indien zu verlagern, haben Probleme im Zusammenhang mit der Qualitätskontrolle dies in einem Maße erschwert, das kein modernes Unternehmen tolerieren kann.

Obwohl Indien natürlich eine Herausforderung für China darstellt, sollte es sich darauf konzentrieren, seine eigenen Probleme anzugehen, anstatt ein gedankenloser Klauenhammer für Amerika und seinen israelischen Handlanger zu sein, mit dem es China überfällt. Welche Vorteile in der nächtlichen Kriegsführung diese beiden Schurken Indien auch immer schenken mögen, um sie gegen China einzusetzen, sie brauchen nur einen Blick auf das Schicksal der ukrainischen Streitkräfte zu werfen, um die Weisheit des alten Sprichworts zu erkennen, sich vor Griechen zu hüten, die Geschenke bringen.

Die chinesische Volksbefreiungsarmee hat zwar beträchtliche Schwächen in der Luft, zu Lande, zur See und im C4ISR-Bereich, doch werden diese durch die Zusammenarbeit mit den russischen Streitkräften, mit denen sie eine fortgeschrittene Arbeitspartnerschaft auf einem Niveau entwickelt hat, das mit dem der NATO vergleichbar ist, erheblich gemildert. Entscheidend ist, dass, wie die Amis inzwischen selbst zugeben, das Oberkommando sowohl der chinesischen als auch der russischen Streitkräfte zusammen mit ihren politischen Kollegen sehr gut weiß, was jeder von ihnen tun muss, damit sie gemeinsam und nicht getrennt am Ende eines NATO-Seils hängen.

Aus chinesischer Sicht haben die Russen ihre ukrainische Front gesichert, und unabhängig davon, wie sich das laufende weißrussische Manöver der NATO entwickelt, besteht absolut keine Aussicht, dass die russisch-chinesische Grenze in den kommenden Jahren in Unruhe gerät.

Ebenso wichtig ist, dass es Russland gelungen ist, den wirtschaftlichen Sturm zu überstehen, und wie die Kretins in Kroatien und Litauen bestätigen können, trifft die Inflation, das Schreckgespenst aller Kriege und der Terror Deutschlands, eher das Herz des europäischen NATO-Imperiums als die Geschäfte, Supermärkte und Einkaufszentren in Moskau.

Trotz des Diebstahls russischer, syrischer und iranischer Vermögenswerte durch britische und amerikanische staatlich sanktionierte Kriminelle stehen diese drei Länder immer noch, und China hat sich noch nicht in den Sumo-Ring begeben, außer dass es von den Briten die Rückgabe der aus dem Reich der Mitte gestohlenen Schätze verlangt.

Das Schöne am Sumo-Ringen ist, dass der Ring zwar sehr klein ist, aber die erste Regel lautet, dass man wie ein riesiger Gorilla gebaut sein muss, um überhaupt eine Chance zu haben, darin zu bestehen. Die Frage ist also, wer sich in dieser Mutter aller Sumo-Kämpfe, zwischen dem chinesischen Koloss und dem Yankee-Godzilla, durchsetzen wird.

Obwohl die Amis seit dem Sieg der sowjetischen Roten Armee über die Nazis die unangefochtenen Platzhirsche waren, ist diese Ära nun zu Ende. Genauso wie Russland militärisch nicht Libyen oder der Irak ist, ist das sanktionierte China wirtschaftlich gesehen nicht das sanktionierte Kuba. Sie sind so groß und so gefährlich wie jeder Sumo-Ringer und sicherlich viel größer und viel gefährlicher als alles, was von Japan ausgehen könnte.

Chinas Eisenbahnen, insbesondere seine Hochgeschwindigkeitszüge, stellen ihre japanischen und anderen Konkurrenten in den Schatten. Während sich die deutsche Autoindustrie abmüht, wird die chinesische von Jahr zu Jahr stärker. Wenn man bedenkt, dass alle großen westlichen Automobilhersteller darin übereinstimmen, dass eine Präsenz auf allen drei reifen Märkten – Japan, Westeuropa und Nordamerika – unerlässlich ist, um in ihrem Bereich ein Global Player zu sein, und dass die größten Vorteile in Lateinamerika und Afrika zu finden sind, wo sowohl Russland als auch China auf dem Vormarsch sind, dann sind das schlechte Nachrichten für die NATO und insbesondere für Schweden, das alles auf Lkw und Busse gesetzt hat, aber nach chinesischen Maßstäben ein unbedeutender Pygmäenhersteller ist.

Petro China ist eines der größten Öl- und Gasunternehmen der Welt, und Chinas Bündnis mit Russland zeigt, dass es gegen die Engpässe, unter denen die Achsenmächte in den 1940er Jahren litten, immun ist. Im Gegensatz zu Hitlers Panzern können die Chinesen sicher sein, dass ihre Panzer, wenn sie sich einmal in Bewegung gesetzt haben, auch weiterfahren werden.

Da Chinas Steuerbasis progressiv ist, verfügt das Land über einen beträchtlichen Aufschwung – etwas, das seinen steuer- und schuldenabhängigen NATO-Gegnern fehlt. Da sich Chinas Handelsbilanz in einem soliden Zustand befindet, ist seine Kriegskasse, sofern es eine solche hat, gut gefüllt.

Und diese Kriegskasse wird durch die Veränderungen auf dem Goldmarkt in den letzten Jahrzehnten, in denen das Südafrika der Apartheid-Ära unbestreitbar der größte Goldproduzent der Welt war, erheblich aufgewertet. Heute steht China an der Spitze, dicht gefolgt von Russland und Australien, während Südafrika mit großem Abstand auf den achten Platz zurückfällt. Obwohl die leichtfüßigen Vereinigten Staaten bei den Goldbeständen dominieren, sollte die Rolle Chinas bei den Goldströmen analysiert werden, denn China ist der fünftgrößte Goldimporteur der Welt. Da die Schweiz bei weitem der größte Exporteur von Gold nach China ist, können wir sicher sein, dass ein Großteil dieses Goldes nicht für die Schmuckherstellung oder die Elektronikindustrie verwendet wird, sondern zusammen mit chinesischem und russischem Gold für den sprichwörtlichen Regentag aufbewahrt wird, an dem die Sturmwolken der NATO über dem Südchinesischen Meer aufziehen.

Auch wenn China diesen Krieg um die Vorherrschaft im gesamten Spektrum gegen die NATO durch sein sicheres und gleichmäßiges Vorgehen gewinnen könnte, kann es ihn nicht gewinnen, indem es das Südchinesische Meer kolonisiert, sich bei Konfrontationen mit der indischen Armee im Himalaya rücksichtslos verhält und zulässt, dass sich die uigurischen Stellvertreter der NATO in Syrien austoben. China muss in Asien das Zuckerbrot und in Syrien die Peitsche gegen die uigurischen Terroristen der NATO einsetzen, wenn sie jemals in den Genuss eines Echtzeitkampfes kommen wollen, bevor die asiatischen Armeen der NATO auf sie losgehen.

Chinas Probleme mit Indien, Vietnam, den Philippinen und einigen anderen potenziellen NATO-Katzenpfoten sind eine Frage der Ressourcen und der Diplomatie, die vorschreiben, dass die Lösung für die Wasserprobleme ihrer Länder nicht in Derivatemärkten nach kalifornischem Vorbild liegt, wo sie am Ende entweder gegeneinander bieten oder sich zum Vorteil der NATO gegenseitig bekämpfen, sondern in solider chinesischer, indischer und asiatischer Ingenieurskunst. Auch wenn die chinesischen Ingenieure ihre Projekte weiter vorantreiben sollten, so sollten sie doch keinen Zweifel daran haben, dass die NATO ihre Stärken, ihre Schwächen, ihre Möglichkeiten und ihre Bedrohungen ebenso gut kennt wie sie selbst.

Auf der grundlegendsten Ebene laufen sie auf Chinas zwei Probleme der Vervielfachung und der Teilung hinaus: dass ein kleines, örtlich begrenztes chinesisches Problem zu einem großen nationalen Problem wird, wenn es durch interne oder externe, mit der NATO verbündete Kräfte vergrößert wird, und dass die gerechte Teilung des nationalen Kuchens in 1,425 Milliarden Teile keine leichte Aufgabe ist, wenn die NATO wild entschlossen ist, interne und externe Zwietracht zu säen.

Obwohl China zusammen mit Russland die einmalige Chance hat, den Grundstein für eine bessere Welt zu legen, kann diese Welt nicht entstehen, ohne dass Süd- und Südostasien vollwertige Partner darin sind. Die chinesische Führung weiß das zweifellos, aber das Problem ist, dass die Amerikaner das auch wissen und entschlossen sind, dies zu verhindern. China mag zwar glauben, dass es in diesem großen Pokerspiel alle Karten in der Hand hält, aber das allein reicht nicht aus, um die NATO daran zu hindern, den gesamten Tisch umzuwerfen oder, wie sie es zu tun pflegt, vom unteren Ende des Decks aus zu handeln. Die Chinesen, wie auch die Russen und insbesondere die Vietnamesen vor ihnen, wissen, was auf dem Spiel steht. Es ist besser, wenn sie ihre Karten richtig ausspielen, damit die NATO sie nicht wieder einmal übertrumpft oder überspielt. Übersetzt mit Deepl.com

