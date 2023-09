Die USA führen Krieg gegen China – China reagiert trotzig

Reuters berichtete am Donnerstag, dass Nvidia seine hochmodernen A100- und H100-Chips, die das maschinelle Lernen in KI-Apps wie ChatGPT beschleunigen, in einer behördlichen Einreichung auf eine „Nichtausfuhrliste“ gesetzt hat.

Damit soll verhindert werden, dass Chips aus Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Saudi-Arabien nach Russland und China „durchsickern“. Doch wie ich bereits gestern festgestellt habe, stellt China bereits Chips mit der gleichen Kapazität her:

Huawei’s Compute-GPU-Kapazitäten sind jetzt gleichauf mit Nvidia’s A100 GPUs, sagte Liu Qingfeng, Gründer und Vorsitzender des chinesischen AI-Unternehmens iFlytek, auf dem 19. Sommergipfel des 2023 Yabuli China Entrepreneurs Forum (via IT Home).

Liu Qingfeng erklärte, dass Huawei im GPU-Sektor große Fortschritte gemacht hat und Fähigkeiten und Leistungen erreicht hat, die mit denen von Nvidias A100-GPU vergleichbar sind.

China ist nicht nur autark bei der Herstellung von Chips, sondern jetzt auch bei der Herstellung der empfindlichen Maschinen, die zur Herstellung von Chips benötigt werden:

Der chinesische Ätzausrüstungsgigant Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) hat im ersten Halbjahr 2023 dank der starken Nachfrage nach einheimischen Werkzeugen infolge der US-Tech-Exportkontrollen ein kräftiges Gewinn- und Umsatzwachstum verzeichnet, sagte der Gründer und CEO des Unternehmens, Gerald Yin Zhiyao, am Freitag.

…

Der Marktanteil von AMEC am chinesischen Markt für kapazitiv gekoppelte Plasmaätzanlagen (CCP) wird voraussichtlich in naher Zukunft 60 Prozent erreichen, gegenüber 24 Prozent im vergangenen Oktober, sagte Yin. Auf dem Markt für induktiv gekoppelte Plasma-Ätzanlagen (ICP) könnte der Anteil von AMEC von fast Null auf 75 Prozent steigen, nachdem der Anteil des einst dominierenden US-Unternehmens Lam Research stark gesunken ist.

…

Da China seine Bemühungen um die Selbstversorgung mit Halbleitern vertieft, die sich auch auf Chip-Herstellungsanlagen und Schlüsselkomponenten erstrecken, sagte Yin, dass 80 Prozent der eingeschränkten, importierten Teile bei AMEC bis Ende dieses Jahres im Inland ersetzt werden können, wobei ein 100-prozentiger Ersatz in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres folgt.

Das Resümee der New York Times über die Reisen von Ministerin Raimondo und anderen ist recht amüsant:

U.S. Officials Are Streaming to China. Will Beijing Return the Favor?

Batteridge’s law antwortet mit „Nein!“ Es gab offensichtlich keine „Gefallen“ von beiden Seiten:

Als Handelsministerin Gina Raimondo diese Woche China verließ, markierte dies das Ende einer dreimonatigen diplomatischen Blitzaktion der Biden-Regierung, mit der sie versucht hatte, die Beziehungen zu Peking zu stabilisieren und den freien Fall der Beziehungen zu stoppen, der Besorgnis über die Gefahr eines Konflikts ausgelöst hatte.

Präsident Biden hatte darauf gesetzt, dass ein Dialog auf hoher Ebene dazu beitragen könnte, die eskalierende Rivalität in Fragen des Handels, der Technologie und des Status von Taiwan in den Griff zu bekommen. Außenminister Antony J. Blinken war der erste, der im Juni in die chinesische Hauptstadt reiste, gefolgt von Finanzministerin Janet L. Yellen und dem Klimabeauftragten des Präsidenten, John Kerry, im Juli.

Nachdem sie so viele Kilometer zurückgelegt haben, stellt sich nun die Frage, ob China im Gegenzug hochrangige chinesische Minister nach Washington schicken wird.

Die Leute, die Biden zu Besuchen nach China schickte, hatten nichts zu geben und bekamen auch nichts . Der Versuch der USA, China mit nutzlosen Gesprächen zu täuschen, während sie ihren Kalten-Krieg-Kordon um China hochziehen, ist gescheitert.

Solange diese Politik anhält, gibt es nichts Substanzielles, was China durch die Entsendung von Leuten nach Washington DC gewinnen könnte. Gespräche zu führen, nur um über nichts zu reden, ist nicht sinnvoll. Es wird also offensichtlich kein chinesischer Gesandter kommen.

Patrick Lawrence kritisiert Bidens Strategie, da er feststellt, dass die Reisen nach China nicht dazu dienen, mit den Chinesen zu sprechen, sondern die Amerikaner zu täuschen:

Der Vorschlag, Routinegeschäfte zu tätigen und gleichzeitig Chinas Wettbewerbsposition im Bereich der Hochtechnologie zu sabotieren, ist auf den ersten Blick eine lächerliche Idee .

…

Die China-Strategie der Biden-Administration läuft auf ein Parieren hinaus, mit einem Wort. Das ganze sinnlose Gerede soll eine konzertierte Aktion verschleiern, die darauf abzielt, Chinas Wirtschaft zu unterminieren, weil die USA in verschiedenen strategischen Sektoren nicht mit ihr konkurrieren können, während – zweitens – Zeit gewonnen werden soll, um im Rahmen des Programms, das das Verteidigungsministerium vor ein paar Jahren PDI (Pacific Defense Initiative) nannte, ein Maximum an US-Militärtechnik so nah wie möglich an das Festland heranzubringen.

…

Die Chinesen wissen das und haben es schon oft gesagt. Ich glaube nicht mehr, dass Blinken, Yellen und Co. auf diesen Reisen daran denken, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Das sieht nur wie ihre Absicht aus.

Ihre wahre Absicht ist theatralischer Natur, und die Amerikaner sind ihr wahres Publikum: Sie müssen dafür sorgen, dass die Amerikaner die Bemühungen von Gina Raimondo, die Chinesen weit unter der Gürtellinie zu schlagen, nicht als das verstehen, was sie sind: die Versuche einer nicht wettbewerbsfähigen Nation, eine aufstrebende Wirtschaftsmacht zurückzuhalten.

…

Das Biden-Regime kauft Zeit, während es das westliche Ende des Pazifiks remilitarisiert.

Die einzigen, die das verstehen sollen, sind die Amerikaner, die nicht zusehen sollen, wie Washington den Zweiten Kalten Krieg provoziert und fortsetzt. Die Amerikaner sollen zusehen, wie US-Beamte – vernünftig, konstruktiv, wohlmeinend – alle Anstrengungen unternehmen, um mit den Chinesen zu reden, obwohl diese sich hartnäckig weigern, zu kooperieren.

Dies ist meine revidierte Sichtweise auf die Blinken-Yellen-Kerry-Raimondo-Kavalkade über den Pazifik. Diese Leute sind keine Dummköpfe. Sie sind absichtlich bösartig und machen die Welt noch gefährlicher, als sie ohnehin schon ist.

Peter Lee ist gerade von einem Besuch in China zurückgekehrt. Er berichtet von einer neuen, etwas versnobten bis feindseligen Haltung gegenüber den Amerikanern. Das ist gerechtfertigt:

Schließlich sind Amerika und die Amerikaner aus gutem Grund verdächtig.

Wie ich bereits mehrfach auf Twitter betont habe, handelt es sich bei der Aggression der USA gegen die Volksrepublik China, die irreführenderweise als Spannungen zwischen den USA und China bezeichnet wird, um einen Angriff auf das gesamte Spektrum, der – zumindest im Moment – nur vor direkten Militäraktionen Halt macht. Die USA sind entschlossen, die militärische, wirtschaftliche und internationale Sicherheit sowie die soziale und politische Stabilität der Volksrepublik China in allen verfügbaren Dimensionen zu beeinträchtigen. Zugeständnisse sind taktisch, Angriffe sind strategisch.

…

Die KPCh hofft vielleicht, dass das Scheitern des Westens in der Ukraine den Durst der G7 nach einem antiautoritären Dschihad stillen wird, und sie hofft, dass sich die wirtschaftlichen Beziehungen und die ausländischen Direktinvestitionen mit China erholen werden, aber Hoffnung ist kein Plan. Nicht, wenn die Vereinigten Staaten Hunderte von Milliarden Dollar in die Finanzierung globaler wirtschaftlicher, militärischer, diplomatischer, politischer, Soft-Power- und Medieninitiativen gegen die VR China pumpen.

Ich glaube, dass dieses immer plausibler werdende Worst-Case-Szenario viele Entscheidungen der VR China beeinflusst (und die Flut von verärgerter Kritik an den politischen Entscheidungen der VR China in den westlichen Medien antreibt).

…

Wird die KPCh Erfolg haben?

Das Produkt, das sie ihren Bürgern und der Welt anbietet – Multilateralismus durch wirtschaftliches Engagement – ist für viele Länder wesentlich attraktiver als der defizitorientierte globale Krieg zur Rettung der Demokratie, mit dem die USA hausieren gehen. Mit Geld, Beharrlichkeit, Glück und Zeit könnte die VR China in der Lage sein, den Faden aufzunehmen.

Aber … da ist diese „Zeit“-Sache. Das ist der Knackpunkt.

Meiner Meinung nach werden die USA, wenn die KPCh Erfolg hat, mit anderen Worten, wenn sie signifikante Fortschritte bei der Errichtung einer robusten parallelen internationalen Ordnung zeigt, die sie vor der wirtschaftlichen Aggression der USA schützen kann, einen heißen Krieg beginnen, um zu sehen, ob sie China wirklich in die Pfanne hauen können.

Denn die einzige Antwort der USA auf einen Misserfolg ist die Eskalation.

Und deshalb steht in meinem Profil „Pessimist“.

Wie Peter letztes Jahr bemerkte, hat sich Chinas Regierung schon seit geraumer Zeit darauf vorbereitet.

Nun, hoffen wir, dass es nicht zu einem weiteren Krieg kommt.

Aber Peter hat Recht. Die USA sind in der Regel bereit, ihre Aggressionen zu verdoppeln.

Sie fahren fort, in Asien schmutzige Spiele zu spielen, um zu bekommen, was sie wollen (h/t Carl Zha).

Am 24. August besuchte der Verteidigungsminister Indonesiens, Prabowo Subianto, das Pentagon. Nach dem Treffen veröffentlichten die USA eine:

Gemeinsame Presseerklärung des US-Verteidigungsministeriums und des indonesischen Verteidigungsministeriums

Minister Prabowo und Verteidigungsminister Austin stimmten darin überein, dass der ASEAN-Ausblick für den Indopazifik und die Indopazifik-Strategie der Vereinigten Staaten gemeinsame Grundprinzipien haben, wie etwa die Verpflichtung zur Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand in der Region durch die Zentralität der ASEAN, und dass wir mit Partnern zusammenarbeiten sollten, die diese Ziele und das Engagement für eine offene, integrative und auf Regeln basierende Ordnung teilen. Sie teilten die Ansicht, dass die expansiven maritimen Ansprüche der Volksrepublik China (VRC) im Südchinesischen Meer mit dem Völkerrecht, wie es im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen zum Ausdruck kommt, unvereinbar sind.

Dies ist jedoch nicht die Position Indonesiens. China bemerkte, dass das Pentagon lügt. Es hat protestiert:

JAKARTA, KOMPAS – Die chinesische Botschaft in Jakarta hat gegen die Presseerklärung des US-Verteidigungsministeriums über die Verteidigungszusammenarbeit mit Indonesien im Südchinesischen Meer protestiert. In der Presseerklärung heißt es, US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und der indonesische Verteidigungsminister Prabowo Subianto seien sich einig, dass Chinas expansive maritime Ansprüche im Südchinesischen Meer nicht mit dem Völkerrecht vereinbar seien.

„Nach einem Vergleich der US-Pressemitteilung mit der vom indonesischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Presseerklärung erscheint der Satz, der China beschuldigt und in die Ecke stellt, nur in der Pressemitteilung des US-Verteidigungsministeriums“, heißt es in der vom Sprecher der chinesischen Botschaft in Jakarta am Montag (28.8.2023) unterzeichneten Einspruchsantwort.“

Heute bestätigte der indonesische Verteidigungsminister, dass die „Gemeinsame Presseerklärung“ der USA gefälscht ist (maschinelle Übersetzung):

Jakarta, KOMPAS – Verteidigungsminister Prabowo Subianto bestätigte, dass es keine gemeinsame Erklärung mit dem US-Verteidigungsministerium gab, als er letzte Woche den US-Verteidigungsminister Lloyd Austin traf. Prabowo sagte, Indonesien sei grundsätzlich mit allen Ländern befreundet und verfolge eine freie und aktive Außenpolitik.

„Die Position Indonesiens ist sehr klar. Wir sind bündnisfrei. Wir sind bündnisfrei, wir sind mit allen Ländern befreundet. Ich denke, darauf kommt es an“, sagte Prabowo, nachdem er am Donnerstag (31.8.) im Verteidigungsministerium ein elektrisches Trailbike für die TNI und Polri übergeben hatte.

Prabowo betonte, dass es keine gemeinsame Erklärung mit dem US-Verteidigungsministerium gebe. Das Pentagon teilte in einer gemeinsamen Erklärung mit, dass die beiden Minister ähnliche Ansichten über Chinas maritime Ansprüche und Expansionsbestrebungen im Südchinesischen Meer teilten. In diesem Zusammenhang betonte Prabowo erneut, dass Indonesien im Einklang mit dem Grundsatz der aktiven Freiheit gute Beziehungen zu China, den Vereinigten Staaten und Russland unterhalte.