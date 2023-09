Die Greise und die Macht

von Thomas Röper

Anti-Spiegel

4. September 2023

Wie immer sind die Korrespondentenberichte aus den USA, die das russische Fernsehen in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick zeigt, schon deshalb interessant, weil man in ihnen sehen kann, was die deutschen Medien alles nicht berichten. Daher habe ich auch den Bericht von diesem Sonntag wieder übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

In unserer letzten Sendung hatten wir ein großartiges Interview mit dem amerikanischen Oberst im Ruhestand Douglas McGregor gezeigt. Er ist ein seriöser Analytiker, der in den USA in wichtigen Positionen gearbeitet hat, auch in der Trump-Regierung. Jetzt ist der Colonel ein kompromissloser Kritiker des Vorgehens des Weißen Hauses im In- und Ausland. Und hier ist eine neue Dosis davon.

„Die Regierung sollte drei Dinge tun: die Bevölkerung schützen, ihr Unterkunft geben und sie ernähren. China tut das. Putin tut das. Aber unsere Regierung tut es aus irgendeinem Grund nicht. Sie schützt uns überhaupt nicht. Schlagen Sie eine beliebige Zeitung auf, schauen Sie ins Fernsehen, und Sie werden nur einen kleinen Teil dessen erfahren, was wirklich geschieht. Gleichzeitig hat die Kriminalität in unserem Land epidemische Ausmaße angenommen. Wenn Sie in Philadelphia nicht an einer Tankstelle erschossen werden, können Sie sich glücklich schätzen. Oder wenn Sie in einem Geschäft einkaufen gehen, könnte es jeden Moment ausgeraubt werden. Alle großen Einkaufszentren sind dabei, zu Verschwinden. Sehen Sie sich San Francisco, Los Angeles, Chicago, Philadelphia und so weiter an. Es ist schrecklich, aber die Regierung will nicht, dass Sie hinschauen. Sie sagt, wir sollen auf die Bedrohungen aus Russland und China schauen. Aber die Wahrheit ist, dass wir keine strategischen oder lebenswichtigen Interessen in der Ukraine haben und nie hatten. Und das Kiewer Regime kann kaum als Modell für eine liberale Demokratie bezeichnet werden, eher das Gegenteil. Es ist sogar noch schlimmer“, erklärte McGregor.

Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Der Name Kennedy auf T-Shirts und Wahlkampfplakaten scheint Amerika sechs Jahrzehnte zurück zu versetzen. In dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Die Hoffnungen der Wähler ruhten auf dem neugewählten demokratischen Präsidenten. Die Warnung seines republikanischen Vorgängers klingt heute wie eine düstere Prophezeiung. In seiner Abschiedsrede im Januar 1961 forderte Eisenhower, den militärisch-industriellen Komplex unter Kontrolle zu halten: „Wir müssen uns davor hüten, dass der militärisch-industrielle Komplex ungerechtfertigten Einfluss erlangt. Das Potenzial für eine katastrophale Ausweitung dieser Macht besteht und wird auch weiterhin bestehen.“

Sein Nachfolger sollte die volle Wucht dieser Macht zu spüren bekommen. Kennedy würde aufgefordert werden, einen Krieg in Vietnam zu beginnen, Kuba anzugreifen und den Sowjets ein nukleares Armageddon zu bereiten. Aber am Ende einigte er sich mit Moskau. Und bald darauf starb er auf mysteriöse Weise.

„Mein Onkel wurde getötet, mein Vater wurde getötet, und all diese Dramen – der Tod meines Onkels, der Tod meines Vaters, Malcolm X, Martin Luther King, der Vietnamkrieg, 9/11, die Covid-Krise – all diese Ereignisse haben eine Rolle dabei gespielt, uns auf den Weg zu bringen, vor dem Eisenhower uns gewarnt hat. In den letzten 20 Jahren haben wir acht Billionen Dollar für sinnlose Kriege ausgegeben. Und jetzt befinden wir uns in einem weiteren, in der Ukraine, der leicht hätte vermieden können und leicht beendet werden könnte“, sagte Robert Kennedy Junior auf einer Wahlkampfveranstaltung.

Robert Kennedy Junior wird jetzt von 15 Prozent der Demokraten unterstützt. Das Establishment der Partei tut alles, was es kann, um ihn klein zu halten. Eine Debatte mit Biden wird es nicht geben. Er setzt alle Hoffnung für die einfachen Wähler, die sich in der Werkstatt einer ehemaligen Fabrik in Brooklyn versammeln. Sie stellen sich für ein Foto mit dem systemfremden Politstar an. Kennedy Junior lehnt Selfies mit seinen Anhängern nicht ab, und wenn er unser Mikrofon sieht, versteckt er sich nicht.

„Wenn Sie gewählt werden, wie wird unsere Beziehung sein?“, frage ich ihn.

„Ich werde den Krieg stoppen. Und wir müssen gute Beziehungen zu Russland aufbauen“, sagt der Politiker.

„Was ist mit der Ukraine? Wie werden Sie diese Krise lösen?“

„Ich werde nicht sagen, wie genau ich diese Krise lösen werde. Ich werde nur sagen, dass es keine Kampfhandlungen geben wird.“

Die Mitarbeiter des Pressebüros ziehen Kennedy buchstäblich von der Bühne, aber er dreht sich um, als er einen bekannten Namen hört.

„Werden Sie sich in Ihrer Politik von denselben Grundsätzen leiten lassen, die Kennedy in seinem Umgang mit Chruschtschow geleitet haben?“

„Ja, auf jeden Fall.“

Robert Kennedy Junior ist fast 70 und ein Demokrat. Vivek Ramaswamy ist noch keine 40. Und er ist ein Republikaner. Aber er sieht die Dinge genauso. Die Ukraine ist keine amerikanische Angelegenheit.

„Wie will Präsident Vivek Ramaswamy den Krieg in der Ukraine beenden?“, fragen Journalisten.

„Ich habe eine sehr klare Vision. Ich werde Putin einen Deal anbieten, dem er zustimmen wird, der aber gleichzeitig die amerikanischen Interessen fördert. Ich werde den Konflikt innerhalb seiner derzeitigen Grenzen einfrieren. Ich werde das schwierige Versprechen geben, dass die NATO die Ukraine nicht in das Bündnis aufnehmen wird. Das reicht, um Putin zum Einlenken zu bewegen. Aber ich werde eine Gegenleistung verlangen: Russland muss seine militärische Annäherung an China aufgeben, jetzt treiben wir Russland in die Arme Chinas, und dieses Militärbündnis ist die einzige Bedrohung für die USA.“

Natürlich ist das arrogant. In gewisser Weise sogar naiv. Aber das Angebot erzeugt die Nachfrage des Wählers, der von der Außenpolitik Washingtons die Nase voll hat. „Mach es wie Trump, mach es wie Trump, mach es besser als Trump“, mit diesen Prinzipien ist der 38-jährige Multimillionär ins Rennen gegangen, als hätte er einen Streit mit seinem eigenen 18-jährigen Ich gewonnen.

Zwanzig Jahre später beantwortet Ramaswamy selbst diese Frage mit Leichtigkeit. Sein Ziel ist es, das Land zu vereinen, indem er eine neue Generation von Amerikanern zusammenbringt. Der Schlüssel dazu ist, sich selbst nicht zu verlieren. Wie Eminem, dessen Raps Vivek unter dem Pseudonym Da Vek seit seiner Harvard-Zeit meisterhaft vorträgt.

Eminem ärgerte sich über Ramaswamy. Er verbot ihm, seine Lieder zu singen. Doch Senior-Genosse Trump unterstützte ihn. Das ehemalige Präsident schätzte Ramaswamys Chancen ein, sein neuer Vizepräsident zu werden: „Er ist ein kluger Kerl, jung, talentiert, sehr gebildet, er hat eine gute Energie. Er könnte etwas aus sich machen, ich denke, er wird sehr gut.“

All diese Qualitäten werden in der amerikanischen Politik jedoch leicht zunichte gemacht, wenn jemand nach seinen eigenen Regeln spielt. Jedem seine eigenen Fesseln. Gegen Trump liegen 90 Anklagen vor.

„Einhundert Seiten voller Mist. Das sind die sogenannten Anklagen gegen den ehemaligen Präsidenten. Trump drohen fast eintausend Jahre Gefängnis. Das ist alles vom Staat und Bundesbehörden koordiniert. Es ist alles von den Demokraten koordiniert, deshalb überschneiden sie sich nicht. Sie bringen diese Anklagen eine nach der anderen vor. Diese Dinge sind geplant“, ist Mike Levin, ein Kolumnist von Fox News, sicher.

Journalisten haben erfahren, dass der Berater von Sonderermittler Jack Smith, der Trumps Fälle bearbeitet, im Weißen Haus ein- und ausgeht. Und die von Obama ernannte Richterin Tanya Chutkana entschied, dass der wichtige Prozess zur Wahlbeeinflussung am 4. März beginnen soll. Einen Tag vor dem Super Tuesday, an dem in 13 Staaten die Vorwahlen stattfinden. Der Rest ist eine Frage der Technik. Man muss nur dafür sorgen, dass der republikanische Kandidat vor der Wahl wegen Aufstand verurteilt wird.

„Donald Trump könnte per Gerichtsbeschluss auf der Grundlage des 14. Verfassungszusatzes von der Ausübung eines Amtes ausgeschlossen werden. Dieser besagt, dass ein Bürger, der an einem Aufstand oder einer Rebellion gegen das Land oder an der Hilfe oder Unterstützung einer solchen Rebellion teilgenommen hat, von der Ausübung eines öffentlichen Amtes ausgeschlossen wird“, so die Medien.

Während der ersten Amtszeit von Donald Trump beherrschten seine Gegner die Kunst, ihm Hände und Füße zu binden. Doch so sehr sie sich auch bemühten, versenken konnten sie ihn bisher nicht.

„Wenn sie mit Kritik anfangen, dann zum Protest übergehen, dann zum Amtsenthebungsverfahren, jetzt zur Anklage, und nichts davon funktioniert, was kommt dann? Offensichtlich kommen wir einem Attentat immer näher. Niemand sagt das, aber ich verstehe nicht, wie man nicht zu diesem Schluss kommen kann“, sagt der Journalist Tucker Carlson.

Man fühlt sich an Kennedy erinnert. In gewisser Weise sind sie seither sogar noch weiter gegangen. Wer konnte sich schon vorstellen, dass gegen einen ehemaligen US-Präsidenten gleich vier Strafverfahren eröffnet werden würden?!

„Die Wahlkampfstrategie des diebischen Joe Biden besteht darin, mich ständig anzuklagen, das ist alles, was sie tun können. Das ist Blödsinn. Er macht lange Urlaub und schläft, schläft und schläft. Er ist kompromittiert und zieht unser Land in die Hölle. Amerika wird zu einer Bananenrepublik. Das ist, wenn politische Gegner strafrechtlich verfolgt werden. Es kommen dunkle Zeiten auf Amerika zu“, meinte Trump.

„Bananenrepublik“ ist immer auch Korruption. Ihr Ausmaß lässt sich an den Spuren ablesen, die in den Nationalarchiven der USA gefunden wurden. Unter dem Druck der Republikaner sah sich die Leitung der Einrichtung gezwungen, zuzugeben, dass sie über etwa 5.400 E-Mails verfügt, die Biden als Vizepräsident verschickt hat und in denen er sich hinter Pseudonymen versteckt hat.

„Joe Biden benutzte verschiedene Namen, um seine Mails zu verbergen, und weicht inzwischen Aufforderungen aus, Dokumente herauszugeben, einschließlich offizieller E-Mails des Weißen Hauses über die Ukraine, die jetzt angeblich an Hunter Biden kurz vor seiner milliardenschweren Reise geschickt wurden. Das ist es, was wir hören. Warum um alles in der Welt sollte Hunter, ein Privatmann, in die offizielle Regierungskorrespondenz mit der Ukraine einbezogen werden müssen? Vielleicht hat es etwas mit seinem verstaubten Job als Vorstandsmitglied eines ukrainischen Öl- und Gasunternehmens zu tun, in dem er sein Vermögen gemacht hat? Dieses korrupte Unternehmen, das Millionen von Dollar an einen Drogensüchtigen geliefert hat?“, fragt Fox News-Moderator Sean Hannity.

Sie operierten mit komplexen Plänen, Scheinfirmen und finanziellen Tricks. Bislang weiß man von 20 Millionen Dollar, die Hunter Biden und seine Partner, die in der ganzen Welt mit dem Einfluss seines Vaters handelten, über eine Vielzahl von Konten verschoben haben.

Präsident Joe Biden lachte kürzlich, als er gefragt wurde, ob er seine Bankunterlagen den Republikanern im Kongress zeigen würde, die die Geschäfte seines Sohnes Hunter untersuchen und mit einem Amtsenthebungsverfahren drohen. „Lassen Sie uns darüber reden, warum ich hier bin“, sagte er und antwortete dann auf die Frage, ob er wolle, dass der chinesische Präsident Xi Jinping nächste Woche am G-20-Gipfel in Indien teilnehme, und er sagte, er werde am Samstag nach Florida reisen, um die Schäden des Hurrikans zu begutachten.

Biden lacht, aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Die Republikaner sind sich sicher, dass sie die Letzten sein werden: „Joe Bidens Rolle in den Machenschaften seiner Familie wird jeden Tag größer. Biden war das Zentrum dieses Plans. Er hat sich mit allen getroffen und alles abgestritten. Wir haben jetzt eine einstimmige Meinung, wir werden ein Amtsenthebungsverfahren einleiten.“

Das könnte schon im Herbst geschehen. Natürlich nur, wenn es keine Einwände gibt. Unter den Republikanern gibt es jedoch einige Zweifler. Und die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Green weiß, wie sie diese motivieren kann: „Ich habe bereits beschlossen, dass ich nicht für die Finanzierung der Regierung stimmen werde, solange wir nicht ein Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden eingeleitet haben.“

Ohne ein neues Abkommen über die Ausgaben wird die Finanzierung der Regierung bereits am 30. September auslaufen. Dann kommt der Shutdown. Die Angestellten der Bundesbehörden werden ohne Gehalt dastehen und die Behörden selbst werden keine Mittel mehr erhalten. Taylor Green wurde deshalb im Weißen Haus bereits als „radikale Randgruppe“ bezeichnet. Aber ihre Drohung scheint ernst genommen worden zu sein.

Sie stellen eine Task Force zusammen und studieren die Erfahrungen ihrer Vorgänger. Zum Beispiel den Skandal um Bill Clinton und Monica Lewinsky. Sie ziehen Anwälte und PR-Spezialisten für den Kampf hinzu. Die werden sicher nötig sein. Hinter Biden im Informationsraum aufzuräumen, ist nun ständig notwendig. Hier hat der US- Präsident den Nachnamen von Minister Mayorkas vergessen. Eine Unterabteilung dieses Ministeriums ist die „Emergency Situations Agency“. Auch dort hat sich Biden nicht gut geschlagen, als er nicht mehr wusste, wo der Ausgang aus dem Büro war.

Früher wurden all diese Patzer nur auf Fox News erzählt und gezeigt. Aber jetzt brechen sie sogar bei CNN-Moderatoren durch: „Sowohl Demokraten als auch Republikaner sind sich einig, dass Biden zu alt ist. Die Amerikaner schalten ihre Fernseher ein und sehen Joe Biden, der schon länger Politiker ist, als sie auf der Welt leben“, sagten sie zu Bidens Sprecherin bei CNN.

„Ihr redet ständig darüber. Aber lasst uns auf die Taten des Präsidenten zurückblicken. Er ist nach Kiew gereist und war dort, als die Sirenen losgingen. Die Menschen waren von seiner Entschlossenheit beeindruckt“, antwortete die Sprecherin des Weißen Hauses Karine Jean-Pierre.

Natürlich wurde nicht gesagt, dass die ukrainische Luftabwehr zu diesem Zeitpunkt nicht feuerte und dass Selensky die Sirenen nur für den theatralischen Effekt eingeschaltet hatte. Aber den Amerikaner reicht, was sie mit ihren eigenen Augen sehen. Laut der jüngsten Umfrage glauben 77 Prozent, dass der US-Präsident zu alt für eine zweite Amtszeit ist. Das ist jedoch ein systemisches Problem. Der republikanische Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, ist so alt wie Biden. Und ein alter Kumpel.

Ein Reporter fragte ihn, ob er nicht zu alt für eine weitere Amtszeit sei.

Der Senator aus Kentucky konnte die Frage des Reporters dreißig Sekunden lang nicht beantworten. Er wurde von seinen Mitarbeitern aus seiner bewegungslosen Starre geholt und hat die Frage dann nicht beantwortet. Das ist das zweite Mal, dass McConnell in letzter Zeit dieses Problem hatte. Beim letzten Mal kamen ihm seine Kollegen zu Hilfe. Die Entourage des Senators führt das darauf zurück, dass der alte Politiker im Frühjahr gestürzt ist, sich eine Rippe gebrochen und eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Jetzt ist er auf dem Weg der Besserung. Und Amerika muss eben solange warten.

„Wir dienen ihnen nicht, sie sind diejenigen, die uns dienen, wir wählen sie. Wenn sie ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind, wozu sind sie dann da? Wenn Mitch McConnell jeden Tag so ist, wer kümmert sich dann um seine Geschäfte? Seine Mitarbeiter?“, sind Journalisten empört.

Kann seine Sekretärin den amerikanischen Staat führen? Die Wähler wollen ihr Schicksal nicht auf die Probe stellen. Sie ziehen bewährtes Personal vor. Laut einer Umfrage des Wall Street Journal legt Donald Trump weiter zu. Seine Beliebtheit bei den Republikanern liegt bei 59 Prozent. Wenn alles so läuft, wie es läuft, wird der ehemalige US-Präsident den innerparteilichen Kampf gewinnen, auch wenn er sich daran gar nicht beteiligt.

Ende der Übersetzung