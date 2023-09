Die bevorstehende Implosion: Die israelische Hand in den kriminellen Banden von „Palästina 48“ Von Ilan Pappe

Weit weg von der weltweiten Medienberichterstattung sieht sich eine Gemeinschaft von Palästinensern, die ich in einem meiner Bücher „Die vergessenen Palästinenser“ genannt habe, einer neuen Form der ethnischen Säuberung ausgesetzt, die mit der täglichen Ermordung ihrer Bevölkerung einhergeht.

Eine wichtige Erinnerung: Die palästinensische Minderheit in Israel, bekannt als die 48 Araber, macht heute fast 21 Prozent der israelischen Bevölkerung aus (1.900.000).

In dieser Zahl sind die in Ost-Jerusalem und auf den Golanhöhen lebenden Palästinenser nicht enthalten: Beide Gebiete wurden 1980 und 1981 illegal an den jüdischen Staat angegliedert.

Bei den 48 Arabern handelt es sich um diejenigen, die entweder bei der ethnischen Säuberung von 1948 vertrieben wurden, aber innerhalb des späteren Staates Israel verblieben – die Mehrheit von ihnen – oder in den 100 Dörfern lebten, die bei der ethnischen Säuberung, bei der 531 Dörfer zerstört wurden, verschont blieben.

Sie blieben bis 1966 unter strenger Militärherrschaft, die ein Jahr später von der Bevölkerung des Westjordanlands und des Gazastreifens erlebt wurde.

Die Militärherrschaft, die den Arabern 1948 auferlegt wurde, wurde einfach durch eine andere ersetzt: ein Apartheidregime, das sie diskriminierte und ihre grundlegenden Bürger- und Menschenrechte verletzte.

Ursprünge

Seit Anfang 2023 wurden fast 160 Palästinenser, viele von ihnen junge Menschen, von kriminellen Banden getötet, die diese Gemeinschaft terrorisieren.

Das bedeutet, dass jeden Monat 20 Palästinenser auf so grausame Weise sterben – man stelle sich vor, in Großbritannien würden jeden Monat 680 Bürger von kriminellen Banden ermordet.

Die israelische Polizei und der Sicherheitsdienst, die in der Lage sind, steinewerfende palästinensische Jungen innerhalb von Minuten und palästinensische Freiheitskämpfer innerhalb von ein oder zwei Tagen zu fassen, behaupten bis heute, dass sie diese Banden nicht in die Finger bekommen.

In Wirklichkeit sind die Namen der Bandenchefs und derjenigen, die die Morde begehen, jedem bekannt. Und auch der Grund, warum sie eine solche Lizenz zum Töten haben, ist in Israel durchaus bekannt.

Viele dieser Verbrecher sind ehemalige Mitarbeiter des israelischen Sicherheitsdienstes (Shin Bet) aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen, die nach der Unterzeichnung der Osloer Abkommen aus den besetzten Gebieten abgezogen wurden.

Diese zu Kriminellen gewordenen Kollaborateure haben freien Zugang zu Waffen und niemand versucht, sie zu stoppen – obwohl, wie ich bereits sagte, jeder weiß, wer sie sind.

Ihr Hauptgeschäft ist die Erpressung von „Schutzgeldern“ und die Aneignung von Ausschreibungen für öffentliche Arbeiten und Unternehmen. Jeder, der sich weigert, ihre Regeln zu befolgen, läuft Gefahr, getötet zu werden. Natürlich ist ein Teil der Gewalt auch das Ergebnis von Machtkämpfen zwischen diesen Banden.

Es gibt jedoch noch eine andere Seite des Problems.

In einer Gesellschaft, die aufgrund des israelischen Apartheidsystems eine hohe Arbeitslosigkeit verzeichnet und der ständig Mittel und Räume für Investitionen in Jugendarbeit und Kultur vorenthalten werden, fühlen sich junge Menschen von diesen Banden angezogen.

Im Westjordanland und im Gazastreifen haben viele dieser jungen Menschen die moralische Entscheidung getroffen, sich dem bewaffneten Widerstand anzuschließen, anstatt sich einem Leben in der Kriminalität hinzugeben – ähnlich wie es viele junge schwarze Südafrikaner während des Anti-Apartheid-Kampfes getan haben. Für die jungen Menschen der 48 Araber ist dies jedoch keine Option.

Sie sind immer noch der kollektiven und verständlichen strategischen Entscheidung der 48 arabischen Gemeinden verpflichtet, sich nicht an einem bewaffneten Befreiungskampf in Israel selbst zu beteiligen.

Eine solche Option – die des bewaffneten Kampfes – gibt es vorerst nicht; daher die Anziehungskraft, sich rücksichtslosen Banden anzuschließen.

Palästinenser, Afro-Amerikaner

Dies ähnelt der Situation, die sich in den Vereinigten Staaten während der Blütezeit der Black Panthers und anderer afroamerikanischer politischer Bewegungen entwickelte, die das FBI als mögliche Bedrohung der weißen Vorherrschaft im Lande in Angst und Schrecken versetzten.

Die Ächtung der Bewegungen, die Verhaftung und Ermordung ihrer Mitglieder sowie die Öffnung des Weges für harte Drogen in die Innenstädte führten zur Entstehung einer Bandenkultur unter den Afroamerikanern.

Wie in Israel sind die Gangs eine Tatsache des Lebens. Und wie in Israel mussten die USA in der Post-Reagan-Periode (nachdem diese unheilvolle Politik in Kraft getreten war) eine Lösung finden.

In der Clinton-Ära bestand die Lösung darin, die Polizei übermäßig zu finanzieren, um eine menschliche Barriere zwischen den „normalen Bürgern“ und den von Banden heimgesuchten Gebieten zu schaffen.

Die Idee, die Infrastruktur für kommunale Dienste auszubauen, war ein Lippenbekenntnis, aber das neoliberale amerikanische kapitalistische System hätte eine solche Investition, die das Problem hätte lösen können, niemals zugelassen.

Auch in Israel gab es Lippenbekenntnisse der liberalen zionistischen Regierungen, die versprachen, in solche Infrastrukturen zu investieren. In der Praxis wurde jedoch nur sehr wenig getan.

Im Gegenteil, unter diesen „liberalen“ Regierungen nahmen Armut und Arbeitslosigkeit zu, und es war in der Tat während ihrer Amtszeit, dass sich die Bandenkultur zu entwickeln begann und ihre heutige Form erreichte.

Die breitere Strategie

Unter der derzeitigen rechtsgerichteten Netanjahu-Regierung sind verschiedene Probleme entstanden, die dringend der internationalen Aufmerksamkeit und Reaktion bedürfen.

Erstens ist die derzeitige israelische Politik Teil einer umfassenderen Strategie, die seit den Anfängen des Zionismus in Palästina verfolgt wird: Schaffung unhaltbarer Lebensbedingungen für die Palästinenser, um so viel wie möglich vom historischen Palästina zu erhalten, mit so wenig Palästinensern wie möglich darin.

Diese Strategie stellt eine weitere Form der ethnischen Säuberung dar, die der allgemeinen Logik des zionistischen Siedlerkolonialprojekts entspricht.

Auch frühere Regierungen haben indirekt eine solche Politik betrieben, allerdings nicht so offen und nicht so intensiv.

Unter der gegenwärtigen Regierung wird die wichtigste Behörde, die für die Bekämpfung der Kriminalität zuständig ist, von einem Kriminellen selbst geleitet: Itamar Ben-Gvir.

Der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit ist ein Schüler von Meir Kahane, dem rassistischen Politiker, der die Zwangsumsiedlung aller Palästinenser befürwortete. Er ist auch ein Bewunderer von Baruch Goldstein, der 1994 palästinensische Muslime massakrierte, als sie in der Ibrahimi-Moschee in Al-Khalil (Hebron) zum Gebet niederknieten.

Implosion und Koexistenz

Der beste Weg zur Beendigung der zunehmenden kriminellen Aktivitäten unter den 48 arabischen Gemeinschaften steht in direktem Zusammenhang mit der allgemeinen Entkolonialisierung und Befreiung des historischen Palästina.

Der eindeutige und unumkehrbare Marsch Israels in seine eigene dystopische Zukunft wird schließlich zu seiner Implosion von innen führen. Dies kann jedoch ein langer, langwieriger Prozess sein.

Deshalb ist es wichtig, die Welt auf die Gesamtsituation der 48 Araber aufmerksam zu machen, die von internationalen Organisationen aufgrund der irrigen Annahme, es handele sich um eine innerisraelische Angelegenheit, gerne ignoriert wird.

Wie jede andere einheimische Bevölkerung, die von einem kolonialen Siedlerregime beherrscht und unterdrückt wird, sollte die Lage der 48 Araber ein fester Bestandteil der Agenda all derer sein, die sich mit internationalem Recht und Menschenrechten befassen.

Und trotz der Segregationspolitik Israels wird die Bandengewalt bald auch auf die jüdischen Gebiete übergreifen.

Aber alles in allem ist dies ein Teil der Gewalt gegen die Palästinenser, die Rashid Kahlid in seinem Buch „Hundert Jahre Krieg gegen Palästina“ brillant beschrieben hat.

Diese verabscheuungswürdige Gewalt richtet sich gegen eine Bevölkerung, die vor der Gründung Israels eine der am wenigsten gewalttätigen Gesellschaften der Welt war. Diese Behauptung lässt sich leicht durch die echte Koexistenz zwischen Muslimen, Christen und Juden vor 1948 belegen.

Dieser historische Verlauf der Koexistenz lässt vermuten, dass der Entkolonialisierungsprozess, der sicherlich stattfinden wird, eine friedlichere Angelegenheit sein wird als einige der unglücklichen Kapitel der Entkolonialisierung in der Vergangenheit.

Bis dahin sollten wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln Druck auf Israel ausüben, damit es die grundlegenden Menschenrechte der Palästinenser respektiert.

– Ilan Pappé ist Professor an der Universität von Exeter. Zuvor war er Dozent für Politikwissenschaft an der Universität von Haifa. Er ist Autor von The Ethnic Cleansing of Palestine, The Modern Middle East, A History of Modern Palestine: Ein Land, zwei Völker, und Zehn Mythen über Israel. Pappé wird als einer der „Neuen Historiker“ Israels bezeichnet, die seit der Veröffentlichung einschlägiger britischer und israelischer Regierungsdokumente in den frühen 1980er Jahren die Geschichte der Gründung Israels im Jahr 1948 neu schreiben. Er hat diesen Artikel für die Palästina-Chronik geschrieben. Übersetzt mit Deepl.com