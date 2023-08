Best in Hell: Yevgeny Prigozhin, a Quintessentially Modern Russian Hero In the interests of full disclosure, I cannot say that I am an impartial observer when it comes to Wagner. I have met with Wagner fighters and leaders, and I have been deeply impressed with the organization’s professionalism, especially when it comes to military matters.



Jewgeni Prigoschin beim Besuch eines Friedhofs mit Wagner-Kämpfern.

Der Beste in der Hölle: Jewgeni Prigoschin, ein moderner russischer Held im wahrsten Sinne des Wortes

Von Scott Ritter

28. August 2023

Um ganz offen zu sein, kann ich nicht behaupten, dass ich ein unparteiischer Beobachter bin, wenn es um Wagner geht. Ich bin mit Wagner-Kämpfern und -Führern zusammengetroffen und war von der Professionalität der Organisation zutiefst beeindruckt, insbesondere wenn es um militärische Angelegenheiten ging. Ich bin nie mit Prigoschin zusammengetroffen und kann mich daher nicht aus persönlicher Sicht zu ihm äußern. Ich bin sicher, dass meine Worte bei vielen in der Wagner-Organisation einen Nerv treffen werden. Aber meine Einschätzungen sind ehrlich und beruhen auf demselben Fundament der Integrität, das mich überhaupt erst auf den Plan gerufen hat.

Jewgeni Prigoschin, der unberechenbare und doch sympathische Direktor der Wagner-Gruppe, eines privaten Militärunternehmens, das in der Vergangenheit mit der russischen Regierung in Angelegenheiten von großer geopolitischer Bedeutung zusammengearbeitet hat, ist tot. Prigoschin kam zusammen mit sechs weiteren Mitgliedern der Wagner-Gruppe und drei nicht zu Wagner gehörenden Flugbegleitern ums Leben, als der Embraer Legacy 600 Business Jet, in dem sie sich befanden, unter mysteriösen Umständen in der Nähe der westrussischen Stadt Twer abstürzte. Russische Ermittler haben die an der Absturzstelle sichergestellte DNA mit der von Prigoschin abgeglichen und damit die Spekulationen über sein Schicksal beendet. Zwar kursieren Gerüchte über die mögliche Absturzursache und darüber, wer oder was dafür verantwortlich sein könnte, doch gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine ausreichenden Beweise, um eine konkrete Verantwortung zuzuweisen.

Sagen Sie das aber nicht Joe Biden. Der US-Präsident, der in Lake Tahoe Urlaub macht, wurde von Reportern gebeten, die Nachricht von Prigoschins Tod zu kommentieren. „Ich weiß nicht genau, was passiert ist,“ sagte Biden, „aber ich bin nicht überrascht. Es gibt nicht viel, was in Russland passiert, hinter dem [der russische Präsident Wladimir] Putin nicht steckt. Aber ich weiß nicht genug, um die Antwort zu kennen“.

Das Weiße Haus setzte dieses Muster der gegenseitigen Schuldzuweisungen fort. „Wir haben die Berichte gesehen“, sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates, Adrienne Watson. „Wenn sie sich bestätigen, sollte niemand überrascht sein. Der katastrophale Krieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass eine Privatarmee auf Moskau marschiert ist, und nun – so scheint es – zu dem hier.“

Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow wies schnell auf den undiplomatischen Charakter der Äußerungen Bidens hin: „Meiner Meinung nach steht es dem US-Präsidenten nicht zu, über solch tragische Ereignisse dieser Art zu sprechen.“

Scott Ritter wird diesen Artikel diskutieren und Fragen des Publikums in Folge 93 von Ask the Inspector beantworten.

Ich stimme Rjabkow zu – Biden hat kein Recht, sich öffentlich zu den Ereignissen rund um das Ableben Prigoschins zu äußern – vor allem, wenn er selbst zugibt: „Ich weiß nicht genau, was passiert ist.“

Zum jetzigen Zeitpunkt weiß das niemand. Die russische Untersuchung des Vorfalls hat gerade erst begonnen und muss noch über vorläufige oder andere Schlussfolgerungen berichten.

Bidens Äußerungen und die seines Nationalen Sicherheitsrates geben jedoch einen interessanten und zugleich beunruhigenden Einblick in die Tendenz der Regierung Biden, auf der Grundlage eines Mangels an Daten und eines Übergewichts an Vorurteilen voreilige Schlüsse zu ziehen. „Ich weiß es nicht“ in Verbindung mit „es gibt nicht viel, was in Russland passiert, hinter dem Putin nicht steckt“ stellt eine beunruhigende Kombination von Unwissenheit dar – die erste resultiert aus dem Mangel an faktenbasierten Informationen, die zweite aus dem Fehlen einer intellektuell geprägten Analyse. Biden hat einfach eine Schlussfolgerung gezogen, die auf demselben russophoben Glaubensfundament beruht, das ihn im März 2021 in einem Interview zu der Aussage veranlasste, er halte Putin für einen „Mörder“.

Keine Beweise.

Keine Analyse.

Reine Russophobie.

Schauen wir uns an, was wir über den Flugzeugabsturz vom 24. August wissen, bei dem Prigoschin ums Leben kam. Es wurde viel über Prigoschins Rolle beim gescheiterten Wagner-Aufstand vor zwei Monaten berichtet, bei dem Prigoschin und sein ranghoher militärischer Stellvertreter (und Gründer der späteren Wagner-Gruppe), Dmitri Utchin, Tausende von Wagner-Kämpfern auf dem so genannten „Marsch der Gerechtigkeit“ anführten, einem kühnen Versuch, den Verteidigungsminister Sergej Schoigu und den Chef des russischen Generalstabs, General Waleri Gerassimow, wegen Korruption und Inkompetenz abzusetzen.

Dieser Plan scheiterte, als klar wurde, dass die überwiegende Mehrheit der russischen Beamten, einschließlich wichtiger militärischer, politischer und wirtschaftlicher Führungspersönlichkeiten, von denen Prigoschin hoffte, dass sie sich seiner Sache anschließen würden, den „Marsch der Gerechtigkeit“ als das ansahen, was er war – ein illegaler bewaffneter Aufstand mit dem Ziel, die verfassungsmäßige Regierung Russlands zu stören, eine Tatsache, die sich in der Tatsache widerspiegelt, dass Prigoschin und die Teilnehmer des Aufstands nach Artikel 279 des russischen Strafgesetzbuchs über bewaffnete Rebellion angeklagt wurden.

Während Prigoschin und eine Abteilung von Wagner-Kämpfern das Hauptquartier des südlichen Militärbezirks besetzten, der für die Überwachung der zu diesem Zeitpunkt laufenden Kampfhandlungen gegen die Ukraine zuständig war (die Ukraine hatte Anfang Juni ihre lang erwartete Gegenoffensive gestartet), führte Utchin eine Kolonne von 4-5.000 schwer bewaffneten Wagner-Kräften nach Norden entlang der Autobahn M4 in Richtung Moskau. Die Wagner-Kolonne wurde von russischen Militärhubschraubern angegriffen, wobei mehrere Wagner-Kämpfer getötet und verwundet wurden. Wagners mobile Luftabwehrsysteme, insbesondere die Pantsir (die ironischerweise vom russischen Verteidigungsministerium an Wagner vermietet wurde), antworteten mit dem Abschuss mehrerer unbewaffneter russischer Militärhubschrauber und eines Il-22-Kommando- und Kontrollflugzeugs, wobei 13 russische Soldaten getötet wurden.

Wagner-Truppen besetzen Rostow am Don, 23. Juni 2023.

Die russischen Behörden haben den Tod dieser russischen Militärangehörigen als Mord behandelt.

Diese Morde in Verbindung mit dem Verrat, der sich im sogenannten „Marsch der Gerechtigkeit“ manifestierte, machten Jewgeni Prigoschin zu einem gezeichneten Mann. Die Liste der Personen, Länder, Behörden, Regierungen und Institutionen, die ihn tot sehen wollten, wurde immer länger.

Und er hat gerade den Schutz der mächtigsten und einflussreichsten Person Russlands, Wladimir Putin, verloren.

Dies lässt die Vorstellung, dass Putin oder ein Putin-Loyalist auf eigene Faust handelte, um die von Prigoschin begangene Beschmutzung der russischen Ehre zu rächen, als logische Ursache für das Ableben des Wagner-Chefs erscheinen.

Putins bekannte Abneigung gegen diejenigen, die ihn oder Russland verraten, bedeutet jedoch nicht automatisch, dass Putin in irgendeinen Aspekt von Prigoschins Tod verwickelt ist – ganz im Gegenteil. Jeder, der die Worte und Taten des Mannes studiert hat, der in der einen oder anderen Form seit fast 23 Jahren an der Spitze Russlands steht, weiß, dass Valdimir Putin nicht zu überstürzten Handlungen neigt. Jedes seiner Worte und jede seiner Handlungen ist das Ergebnis eines strukturierten Konsultations- und Überlegungsprozesses.

Darüber hinaus geht es bei den Entscheidungen des russischen Präsidenten nie darum, die Wahrnehmung zum eigenen politischen Vorteil zu gestalten, sondern ausschließlich um die Förderung der besten Interessen der russischen Nation und ihres Volkes. Dieser letzte Punkt ist besonders wichtig angesichts der Tendenz in den Vereinigten Staaten und anderswo im kollektiven Westen, die Beweggründe und Ambitionen unserer eigenen politischen Führer auf den russischen Führer zu projizieren, die oft willens und in der Lage sind, Ereignisse so zu manipulieren, dass sie politische Gunst und Vorteile erlangen, selbst auf Kosten ihrer jeweiligen Wählerschaft.

In seiner Rede über Prigoschin nach der Nachricht vom Flugzeugabsturz sagte Putin, er kenne den Wagner-Chef „schon sehr lange“ und er sei „ein talentierter Mann, ein talentierter Geschäftsmann“. Die nächste Bemerkung des russischen Präsidenten unterstrich jedoch die Spannung, die zwischen den beiden Männern bestand. „Er war ein Mann mit einem schweren Schicksal, der im Leben schwere Fehler gemacht hat, und er hat die Ergebnisse erzielt, die er für sich selbst brauchte, und wenn ich ihn darum bat, für eine gemeinsame Sache, wie in diesen letzten Monaten“.

Zu Prigoschins „schweren Fehlern“ gehörte eine kriminelle Vergangenheit, für die er in einem sowjetischen Gefängnis saß, sowie die Verbrechen, für die er mit seinem „Marsch der Gerechtigkeit“ verantwortlich war. Dazu gehörte aber auch seine Verwicklung in zwielichtige Geschäfte, sowohl als Teil von Wagner als auch durch andere kommerzielle Einheiten in seinem ausgedehnten Geschäftsimperium. Über Concord Management, seine ursprüngliche Catering-Firma, hatte sich Prigoschin Verträge im Wert von Hunderten von Millionen Dollar gesichert, um Soldaten, Studenten und andere Einrichtungen mit Mahlzeiten zu versorgen. Zum Zeitpunkt seines Todes wurde vermutlich gegen Prigoschin wegen des Verdachts auf finanzielle Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit diesen Verträgen ermittelt.

Prigoschin leitete auch ein milliardenschweres Unternehmen, das mit der Sicherheitsarbeit von Wagner im Nahen Osten und in Afrika verbunden war und bei dem Wagner (Prigoschin) im Gegenzug für erbrachte Dienstleistungen Konzessionen für Öl, Gas, Bodenschätze und landwirtschaftliche Erzeugnisse erhielt. Hätte Prigoschin den Forderungen des Verteidigungsministeriums nachgegeben, Wagners Tätigkeit in der Ukraine der russischen Regierung zu unterstellen, hätten diese Konzessionen im Nahen Osten und in Afrika wahrscheinlich ohne Einmischung der russischen Behörden fortgesetzt werden können. Nach dem Aufstand vom 23. und 24. Juni ging die russische Regierung jedoch dazu über, Prigoschin von diesen Konzessionen zu trennen und die Kontrolle über die zahlreichen Unternehmen und Tarnfirmen zu übernehmen, die von Wagner zur Verwaltung und Überwachung dieser Geschäfte eingesetzt wurden.

Präsident Putin unternahm alle Anstrengungen, um eine geschäftliche Trennung zwischen Wagner und Prigoschin herbeizuführen. Am 29. Juni – nur fünf Tage nach Prigoschins Verrat – traf Putin mit dem Wagner-Chef und 35 seiner Top-Kommandeure im Kreml zusammen, wo die Zukunft von Wagner besprochen wurde. Putin machte deutlich, dass Wagner einen neuen Anführer wählen sollte (Putins Wahl fiel auf Prigoschins Stabschef Andrei Troshev, genannt „Graukopf“, einen hochdekorierten ehemaligen Offizier der Spezialeinheiten des russischen Innenministeriums, der für seinen Dienst bei Wagner in Syrien mit dem Titel „Held Russlands“ ausgezeichnet wurde), und dass er es vorzog, dass Wagner einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium unterzeichnete, der es ihm ermöglichte, seine einzigartige Identität und seine Fähigkeiten zu bewahren. Während die meisten der versammelten Wagner-Befehlshaber geneigt waren, Putins Vorschlag zu akzeptieren, lehnten Prigoschin und Utkhin (Gründer der Organisation) ihn ab, und die Wagner-Befehlshaber, die dem Unternehmen treu ergeben waren, widersprachen ihrem Chef nicht.

Prigoschin und Utkhin wurden nach Weißrussland verbannt, und die militärischen Operationen von Wagner auf russischem Boden wurden eingestellt. Die 25 000 Wagner-Soldaten, die in Lugansk einquartiert waren, gaben ihre Waffen an die russische Armee ab und zogen entweder in ihre neue Heimat in Osipovichi (Weißrussland), wo eine riesige Zeltstadt errichtet worden war, oder machten sich auf den Heimweg, um Urlaub zu nehmen. Nur sehr wenige Wagner-Kämpfer unterzeichneten Verträge mit der russischen Armee. Die Wagner-Ausbildungsstätte in Mol’kino in der Region Krasnodar im Süden Russlands wurde geschlossen, ebenso wie die Rekrutierungszentren in ganz Russland. Wagners glänzendes neues Hauptquartier in Sankt Petersburg, das Wagner-Zentrum, ist nach wie vor geöffnet und in Betrieb, was darauf hindeutet, dass Wagners nicht-ukrainische Operationen in Syrien, Afrika und anderswo noch funktionieren.

Ende Juli berief Präsident Putin das russisch-afrikanische Gipfeltreffen ein, zu dem die Staatsoberhäupter und ihre designierten Vertreter nach St. Petersburg eingeladen wurden. Eines der Ziele dieses Gipfels war es, den russischen diplomatischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Zugang zum afrikanischen Kontinent zu erleichtern. Afrika ist auf dem russischen geopolitischen Radar als ein Kontinent aufgetaucht, auf dem die vergangenen Sünden der europäischen Kolonialisten und der amerikanischen Unilateralisten zusammenkommen, um Russland ein Entrée zu bieten, indem es die Geschichte des guten Willens ausnutzt, der unter den afrikanischen Nationalisten hinsichtlich der Unterstützung ihrer jeweiligen Unabhängigkeitsbewegungen durch die ehemalige Sowjetunion besteht. Der russische Präsident hat zusammen mit seinem Außen- und Verteidigungsministerium eine ausgewogene Politik ausgearbeitet, die auf verbesserten wirtschaftlichen Möglichkeiten und verstärkter Sicherheitshilfe beruht. Wagners früheres unabhängiges Vorgehen auf dem afrikanischen Kontinent war nicht mehr mit dem neuen russischen Ansatz vereinbar, der eher auf umfassende, sich gegenseitig unterstützende und sorgfältig koordinierte Maßnahmen ausgerichtet war als auf den Ad-hoc-Ansatz, der das Markenzeichen von Wagners Operationsmodell war.

Prigoschin, dessen afrikanische Unternehmen einigen Quellen zufolge um ihn herum demontiert wurden, wurde geraten, dem russisch-afrikanischen Gipfel fernzubleiben. Stattdessen schlug Prigoschin sein Lager in St. Petersburg auf und führte eine Art Schattengipfel durch, bei dem er sich mit afrikanischen Führern traf, zu denen er gute Beziehungen unterhielt, um sein Wirtschaftsimperium wieder aufzubauen. Dieser Akt des Ungehorsams veranlasste die russische Regierung, die Übernahme von Wagners afrikanischen Operationen zu beschleunigen, wobei das Verteidigungsministerium die Wagner-Kommandeure aggressiv dazu drängte, Verträge zu unterzeichnen, die sie an Russland binden.

Mitte Juli hatten sich Prigoschin und Dmitri Utkhin mit Tausenden von Wagner-Kämpfern getroffen und zu ihnen gesprochen, die sich in ihrem neuen Stützpunkt außerhalb von Osipowitschi in Weißrussland versammelt hatten. Dort setzte Prigoschin seinen verbalen Angriff auf die russische Militärführung fort. „Was jetzt an der Front geschieht“, sagte Prigoschin, „ist eine Schande“, und fügte später hinzu, dass Wagner möglicherweise in den ukrainischen Einsatzraum zurückkehren werde, „wenn wir sicher sind, dass wir nicht gezwungen sein werden, uns zu blamieren.“ Stattdessen, so Prigoschin, werde Wagner „einen neuen Weg nach Afrika einschlagen“. Prigoschin schloss sich Utkhin an, der den Wagner-Truppen mitteilte, dass ihr Einsatz in Weißrussland „der Beginn der größten Arbeit in der Welt ist, die sehr bald weitergehen wird“.

Eine von Prigoschins ersten großen Aufgaben nach dem Staatsstreich bestand darin, die Rotation von Hunderten von Wagner-Kämpfern zu beeinflussen, die Sechsmonatsverträge für den Einsatz in Afrika unterschrieben hatten, deren Dienst aber wegen der Anforderungen, die der Ukraine-Konflikt an Wagner stellte, um weitere sechs Monate verlängert wurde. Aber selbst während diese Rotation durchgeführt wurde, befanden sich die Bedingungen für die Arbeit von Wagner in Afrika im Wandel.

Als Prigoschin mit seinem Flugzeug abstürzte, war er gerade von einer turbulenten Reise nach Afrika zurückgekehrt, wo er in die Zentralafrikanische Republik geflogen war und sich mit Regierungsvertretern sowie mit Vertretern der Rapid Support Forces (RSF) getroffen hatte, einer sudanesischen paramilitärischen Organisation, die sich derzeit in einem Bürgerkrieg mit der sudanesischen Regierung befindet. Es wird vermutet, dass Prigoschin angesichts der konzertierten Bemühungen der russischen Regierung, die Operationen von Wagner in Afrika unter das Dach des russischen Verteidigungsministeriums zu bringen, neue vertragliche Vereinbarungen treffen wollte.

Anschließend flog Prigoschin nach Mali, wo er ähnliche Verhandlungen mit der malischen Regierung sowie mit Vertretern aus Niger führte, die ihr Interesse daran bekundet hatten, dass Wagner der im Juli durch einen Staatsstreich an die Macht gekommenen Junta von Militärs zu Hilfe kommt. In Mali veröffentlichte Prigoschin auf einem mit Wagner verbundenen Telegramm-Kanal ein Video, das ihn in Wüstentarnung und mit einem automatischen Gewehr und anderen Kampfutensilien zeigt. In dem Video erklärte Prigoschin, dass er wieder einmal „heldenhafte Krieger“ rekrutieren würde. Wagner, so Prigoschin in dem Video, „macht Russland auf allen Kontinenten noch größer und Afrika noch freier“ und schlussfolgerte, dass die Wagner-Kräfte in Afrika „ISIS und Al-Qaida und anderen Banditen das Leben schwer machen.“

Oberflächlich betrachtet gab es für Prigoschin keinen logischen Grund, dieses merkwürdige Video zu produzieren und zu veröffentlichen – die Rekrutierungszentren von Wagner waren in Russland geschlossen worden, und Wagner hatte Tausende von Kämpfern, die wegen Arbeitsmangels in verlängerten Urlaub geschickt worden waren. Wie schon bei früheren Videos, die Prigoschin während der Kämpfe in und um Bakhmut zu Beginn dieses Jahres produziert hatte, schien der Zweck des Mali-Videos Teil einer PR-Kampagne zu sein, die Prigoschin gegen das Verteidigungsministerium führte, ein Versuch, die öffentliche Unterstützung für die Marke Wagner als privates Militärunternehmen zu gewinnen, bevor es vom russischen Militär geschluckt wurde.

Ramsan Kadyrow, das Oberhaupt der Tschetschenischen Republik und ein überzeugter Anhänger des russischen Präsidenten Wladimir Putin, gab nach Prigoschins Tod eine Erklärung ab. „Wir sind seit langem befreundet“, sagte Kadyrow, bevor er hinzufügte, dass Prigoschin in letzter Zeit „das Gesamtbild der Geschehnisse im Land entweder nicht gesehen hat oder nicht sehen wollte“.

Kadyrow erklärte, er habe ihn [Prigoschin] gebeten, seine persönlichen Ambitionen zugunsten von Angelegenheiten von überragender nationaler Bedeutung zurückzustellen. Alles andere“, so Kadyrow, „könne man später regeln. Aber so war er nun einmal, Prigoschin, mit seinem eisernen Charakter und seinem Wunsch, hier und jetzt zu bekommen, was er wollte.“

Wenn man über die letzten Tage Prigoschins nachdenkt, klingen die Worte Kadyrows stark nach. Prigoschin, so schien es, konnte „seinen persönlichen Ehrgeiz nicht hinter sich lassen“, sondern wollte „hier und jetzt bekommen, was er wollte.“

Im Flugzeug mit Prigoschin und Utkhin saß Valery Chekalov, ein langjähriger Mitarbeiter von Prigoschin, der bei der Leitung der geschäftlichen Seite von Wagners riesigem Imperium half. Tschekalow half bei der Verwaltung des Netzes von Unternehmen, von denen einige echt, andere unecht waren, die an Wagners wirtschaftlichen Unternehmungen im Ausland beteiligt waren, einschließlich der profitablen Öl-, Gas- und Mineraliengeschäfte, die Wagner in Syrien und Afrika betrieb. Tschekalow hätte eine entscheidende Rolle bei der Aushandlung neuer Geschäfte mit der ZAR, der RSF, Mali und Niger gespielt. Zusammen bildeten Prigoschin, Utkhin und Tschekalow den Kopf von Wagners letztem verzweifelten Versuch, seine Unabhängigkeit von Operationen in Afrika zu retten.

Die vier anderen Wagner-Mitarbeiter an Bord des Flugzeugs – Jewgeni Makaryan, Alexander Totmin, Sergei Propustin und Nikolai Matuseiev – waren allesamt langjährige Veteranen der Organisation mit umfassender Kampferfahrung in Syrien und Afrika. Keiner von ihnen war jedoch ranghoch genug, um einen Platz in Prigoschins Flugzeug zu rechtfertigen – es gab weitaus ranghöhere Wagner-Kämpfer, die anscheinend in einem zweiten Embraer 600-Jet flogen, der mit Prigoschins Flugzeug unterwegs war, als dieses abstürzte. Höchstwahrscheinlich gehörten diese Männer zum persönlichen Schutz von Prigoschin, Utkhin und Tschekalow.

Dieses letzte Detail – das Vorhandensein eines speziellen Personenschutzes, der sich aus langjährigen, kampferprobten Wagner-Veteranen zusammensetzte – spricht gegen die Theorie, dass eine Bombe an Bord von Prigoschins Flugzeug platziert wurde. In Anbetracht der Tatsache, dass Prigoschin die Fertigstellung eines spezifischen Manifests für jedes Flugzeug aus reiner Vorsicht bis zum letzten Moment hinausgezögert hätte, wäre es für einen potenziellen Attentäter praktisch unmöglich gewesen, weit genug im Voraus zu wissen, in welchem Flugzeug ein solcher Sprengsatz angebracht werden musste. Außerdem hätte Prigoschins Sicherheitspersonal das Flugzeug nicht nur physisch vor unbefugtem Zugriff gesichert, sondern auch eine Sicherheitsdurchsuchung durchgeführt, bevor Prigoschin das Flugzeug bestieg.

Das schließt ein falsches Spiel nicht aus – Fehler werden gemacht, und wenn man die Liste der Feinde von Prigoschin, Utkhin und Tschekalow zusammengestellt hat, wird jeder Fehler zu einer potenziellen Gelegenheit, die von denjenigen ausgenutzt werden kann, deren Absicht es ist, der/den Zielperson(en) Schaden zuzufügen.

Für diejenigen, die glauben, dass Prigoschin von der russischen Regierung ins Visier genommen wurde, stellt sich die Frage nach dem Zeitpunkt der Aktion. Angesichts des weitgehenden Gewaltmonopols der russischen Regierung hätte Prigoschin jederzeit und überall getötet werden können. Warum also sollte eine der russischen Regierung nahestehende Organisation beschließen, Prigoschin zu töten, wenn Russland auf dem BRICS-Gipfel in Südafrika einen wichtigen diplomatischen Sieg errungen hatte, wo das Wirtschaftsforum, das Russlands wichtigstes außenpolitisches Ziel, die Förderung einer multipolaren Welt, die die globale Hegemonie der USA in Frage stellt, unterstützt, gerade beschlossen hatte, seine Mitgliedschaft um sechs neue Mitglieder zu erweitern? Prigoschins Tod saugte den Sauerstoff aus dem Nachrichtenkreislauf und tötete jede andere Geschichte. Ein solches Ergebnis war leicht vorhersehbar und konnte einfach dadurch vermieden werden, dass die Tat zu einem Zeitpunkt ausgeführt wurde, der die nationalen Interessen Russlands nicht in dieser Weise beeinträchtigte.

Das war aber eindeutig nicht der Fall.

Einige haben spekuliert, dass Prigoschins Flugzeug von einem ausländischen Geheimdienst zum Absturz gebracht wurde. Abgesehen von der Frage der Zuständigkeit (die CIA hat sich in den letzten zehn Jahren als besonders unfähig erwiesen, erfolgreiche nachrichtendienstliche Operationen innerhalb Russlands durchzuführen), ist es eine Tatsache, dass ein so hochkarätiges Attentat auf russischem Boden eine eindeutige Kriegshandlung darstellt und von der russischen Regierung höchstwahrscheinlich als solche betrachtet würde. Ganz gleich, wie verhasst Prigoschin in den Reihen der CIA, des MI-6 oder des französischen Geheimdienstes war, die Risiko-Nutzen-Analyse, die jede Entscheidung für ein derartiges Großunternehmen begleiten würde, würde mit überwältigender Mehrheit in die Kategorie „nicht versuchen“ fallen.

Damit bleibt das inoffizielle Russland als letzter verbliebener Schuldiger übrig – konkurrierende Oligarchen, das organisierte Verbrechen und andere zwielichtige Organisationen und Personen, mit denen Prigoschin im Laufe der Jahre zu tun hatte. Prigoschin war aktiv auf der Suche nach Investoren für seine zahlreichen Unternehmen, und ein Teil des von ihm angeworbenen Geldes könnte an Organisationen geflossen sein, die möglicherweise heftigen Anstoß daran nehmen, ihr Geld zu verlieren, was in Anbetracht der zum Zeitpunkt von Prigoschins Tod laufenden Zerschlagung des Wagner-Wirtschaftsimperiums durch die russische Regierung sehr wahrscheinlich war. Ebenso könnte Prigoschins persönlicher Ehrgeiz ihn in Konflikt mit den Machtstrukturen innerhalb Wagners gebracht haben, die ihm Prigoschins Aufstand und den damit verbundenen Gesichtsverlust übel genommen haben könnten.

Alle oben genannten Szenarien setzen ein gewisses Maß an Verschwörung voraus, von denen einige weniger glaubwürdig sind als andere. Ockhams Rasiermesser besagt, dass die Lösung eines Problems, die die kleinstmögliche Anzahl von Elementen enthält, eher die wahrscheinliche Lösung ist. Um eine Bombe in letzter Sekunde in ein hochgesichertes Flugzeug einzubauen, müssen viele Elemente zusammenkommen. Im Fall von Prigoschins Sicherheitskommando hätte die „Bombe“ jedoch auch ohne jede Verschwörung im Flugzeug platziert werden können – man denke nur an die Waffen, Munition und Pyrotechnik/Sprengstoffe, die ein solches Kommando mit sich führt. Es ist nicht auszuschließen, dass beim Laden dieser Waffen ein Fehler unterlaufen ist, der zu einer unbeabsichtigten Explosion während des Fluges führen könnte.

In jedem Fall untersuchen die zuständigen Behörden der russischen Regierung die Ursache des Unfalls, bei dem Prigoschins Flugzeug abstürzte und er, sechs hochrangige Wagner-Mitglieder und die dreiköpfige Flugbesatzung ums Leben kamen. Sobald die Ergebnisse dieser Untersuchung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, kann eine sachlichere Diskussion geführt werden.

Anton Jelisarow, der neue Leiter von Wagner.

Was die Zukunft von Wagner betrifft, so hat der Rat der Kommandeure, der die militärischen Aspekte der Arbeit der Organisation beaufsichtigt, offenbar einen Nachfolgeplan umgesetzt, der Anton Jelisarow (Rufzeichen „Lotus“), einen ehemaligen Fallschirmjäger und Offizier der Spezialeinheiten, der von Putin für seinen Einsatz mit Wagner in Syrien zum „Helden Russlands“ ernannt wurde und der über umfangreiche zusätzliche Kampferfahrung mit Wagner-Einsätzen in Afrika und gegen die Ukraine verfügt, zum Kommandeur macht. Velizarov wird eine Organisation leiten, deren Reihen mit legendären Kämpfern gefüllt sind, die farbenfrohe Rufzeichen wie „Ratibor“, „Zombie“ und „Mexhan“ tragen, Männer, die für ihren Mut auf dem Schlachtfeld ausgezeichnet wurden und ihre Loyalität gegenüber Russland immer wieder unter Beweis gestellt haben.

Das Gründungsdokument von Wagner vom 1. Mai 2014, das von Prigoschin und vielen der obersten Militärkommandeure von Wagner unterzeichnet wurde, besagt, dass die Organisation dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treu bleibt und den Interessen Russlands niemals schadet. Während ein solcher Schwur angesichts des Aufstands vom 23. und 24. Juni 2023 leer zu sein scheint, würden die Hardcore-Wagner-Mitglieder wie Prigoschin entgegnen, dass Wagner seiner Mission treu bleibt, indem er sich dem entgegenstellt, was er als Korruption und Inkompetenz im russischen Verteidigungsministerium ansieht. Eine solche Schlussfolgerung muss jedoch durch die Tatsache ausgeglichen werden, dass Wagner ein Unternehmen war, das mit der Eingliederung des Donbass in Russland seine rechtliche Grundlage verloren hatte. Prigoschins Vorgehen, Wagner zum Angriff auf Moskau zu bewegen, war eigennützig und trug dazu bei, den guten Ruf der Kommandeure zu beschmutzen, die so viel geopfert hatten, um den hervorragenden Ruf von Wagner als Kampforganisation aufzubauen.

Wagner wird nie mehr das sein, was es einmal war – eine private Militärorganisation, die in der Lage ist, sowohl bei Geschäftsabschlüssen als auch bei militärischen Operationen unabhängig von der russischen Regierung zu handeln. In Zukunft wird Wagner unter seiner neuen Führung seine geschäftlichen Aktivitäten einschränken und seine militärischen Missionen unter die Kontrolle des russischen Verteidigungsministeriums stellen. Der Schlüssel zu Wagners künftigem Erfolg oder Misserfolg wird darin liegen, inwieweit Wagner und die russische Regierung den einzigartigen Charakter der Kampftruppen beibehalten können, sowohl in Bezug auf die Einstellung als auch auf die Fähigkeiten. Es gibt keine Erfolgsgarantie, und viele bezweifeln, dass Wagner ohne das Charisma und die Talente von Prigoschin, Utkhin und Tschekalow weiterhin so funktionieren kann wie früher.

Meiner Einschätzung nach wird Wagner ein wichtiger Akteur in Russlands wachsendem Engagement in Afrika sein, und unter der Führung von „Lotus“, „Ratibor“, „Zombie“, „Mexhan“ und anderen werden die Wagner-Kämpfer weiterhin auf der Tradition militärischer Spitzenleistungen im Dienste Russlands aufbauen, die unter Prigoschin begründet wurde. „Wir werden alle in die Hölle kommen“, sagte Prigoschin gern. „Aber in der Hölle werden wir die Besten sein.“

Wagner war, ist und wird „der Beste in der Hölle“ sein, eine Würdigung, die Prigoschin sich gewünscht hätte und die er auch verdient.

Ein Aufnäher, der mir von Wagner gegeben wurde. „Лучшее в Aду“ – „Der Beste in der Hölle“, steht oben drauf. Übersetzt mit Deepl.com

