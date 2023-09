AS`AD AbuKHALIL: End of an Era in Arab Journalism Lebanese journalist Talal Salman was renowned in his region, but less known in the West. He was one of the most influential journalists in the Middle East, coming from a pre-Gulf dominated era of Arab journalism. By As`ad AbuKhalil Special to Consortium News Lebanon has just bid fare

Talal Salman, undatiert. (Assafir-Zeitung, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Der libanesische Journalist Talal Salman war in seiner Region berühmt, im Westen jedoch weniger bekannt. Er war einer der einflussreichsten Journalisten im Nahen Osten und stammte aus einer Zeit, als der arabische Journalismus noch von den Golfstaaten dominiert wurde.



Das Ende einer Ära im arabischen Journalismus

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

31. August 2023



Der Libanon hat sich gerade von dem berühmten arabischen Journalisten Talal Salman verabschiedet, womit eine Ära im arabischen Journalismus zu Ende geht.

Salman trank nicht regelmäßig mit dem Kolumnisten der New York Times, Thomas Friedman, wenn dieser die Region besuchte, und er tauschte auch keine Anekdoten mit dem stellvertretenden Herausgeber und Kolumnisten der Washington Post, David Ignatius, aus. Aber er war einer der einflussreichsten Journalisten in der Region, dessen Karriere sich über sechs Jahrzehnte erstreckte.

Er starb am 26. August im Alter von 85 Jahren. Salman wurde in einer armen Familie im Libanon geboren. Sein Vater war Polizeiwächter in Shmastar, Baalbak. Schon früh begann er eine journalistische Laufbahn und arbeitete sich bei verschiedenen Publikationen bis in leitende Positionen hoch.

Er machte sich vor allem bei Al-Hawadith und As-Sayyad einen Namen, führenden politischen Magazinen, die arabisch-nationalistische Ansichten vertraten, bevor er nach dem Tod des ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser 1970 von den Golfregimes vereinnahmt wurde. Salman arbeitete auch bei Al-Huriyyah, der Zeitschrift der Bewegung der arabischen Nationalisten.

Unbeirrbarer Unterstützer von Nasser und der palästinensischen Sache

In einer Region, in der Journalisten je nach Finanzierung ihre Zugehörigkeit wechseln, blieb Salman seiner nasseristischen, arabisch-nationalistischen Orientierung treu und ließ in seiner Unterstützung für die Palästinenser nie nach. Er bezeichnete das Ziel der Befreiung Palästinas als „Eid“, ähnlich einem religiösen Feiertag.

Später profitierte er von den Großzügigkeiten des libyschen Regimes und des Geschäftsmanns und libanesischen Premierministers Rafiq Hariri.

Salman ist im Westen nicht sehr bekannt, da er westlichen Journalisten keine O-Töne lieferte und nicht die Sprache der westlichen Medien sprach. Er schrieb in schönem klassischem Arabisch und drückte sich gerne vor einem arabischen Publikum aus.

In der arabischen Welt war er weithin als unerschütterlicher Unterstützer Nassers und der palästinensischen Befreiung bekannt. Er machte sich einen Namen, indem er für As-Sayyad schrieb, als diese eine führende politische Wochenzeitschrift war. (Mit Ausnahme der saudischen Propaganda-Wochenzeitschrift Al-Majallah gibt es heute keine arabischen politischen Zeitschriften mehr). Er spezialisierte sich darauf, über die palästinensische Widerstandsbewegung zu schreiben, als deren Aufstieg die Phantasie der Araber in aller Welt beflügelte.

Leider erwiesen sich diese Hoffnungen, die in die PLO-Führung gesetzt wurden, im Nachhinein als weitgehend unangebracht. Die Führung unter Jassir Arafat führte die Bewegung auf einen verhängnisvollen Weg, der zu den Osloer Abkommen führte, aus denen die korrupte und unterwürfige Palästinensische Autonomiebehörde hervorging. In den frühen 1970er Jahren reiste Salman nach Jordanien und interviewte wichtige palästinensische Führer und Kommandeure und schrieb eine Reihe von Artikeln, um sie arabischen Lesern vorzustellen. Die Artikel wurden später in seinem Buch With Faith, and the Fida’iyyin gesammelt.

Gründung der panarabischen As-Safir

Auf einem arabischen Gipfel in Libyen 1969, kurz nach der Septemberrevolution, die König Idris I. stürzte und Oberst Mu’ammar Al-Qaddafi an die Macht brachte. Der neue libysche Staatschef Qaddafi sitzt in Militäruniform in der Mitte, umgeben von Nasser, links, und dem syrischen Präsidenten Nur al-Din al-Atasi, rechts.

(The Online Museum of Syrian History, Wikimedia Commons, Public domain)

Während seiner Arbeit bei As-Sayyad lernte Salman Mu’ammar Al-Qaddafi kennen. Ersterer träumte davon, die Nachfolge Nassers anzutreten, und wollte dessen Botschaft in der arabischen Welt verbreiten. Gaddafi sah sich selbst als größer als Nasser. Er wollte ernst genommen werden, nicht nur als panarabischer Führer, sondern auch als Denker.

Zu diesem Zweck schrieb er sein Grünes Buch, das er als eine alternative Theorie zum Kapitalismus und zum Marxismus verstand. In Wirklichkeit war es nicht mehr als eine allgemeine Betrachtung mit sozialistischen Zügen. Sein ehemaliger Außenminister, Abdul-Rahman Shulqum, erklärte kürzlich in seinen Memoiren, dass Gaddafi das Buch tatsächlich selbst geschrieben habe, was angesichts des Ergebnisses keine große Leistung ist.

Gaddafi finanzierte viele palästinensische Organisationen und arabische Publikationen, aber keine förderte seine Sache so sehr wie As-Safir, das Salman mit libyschen Geldern gründete.

As-Safir (Der Bote) wurde 1974 ins Leben gerufen und machte sich schnell einen Namen, nicht nur als zweite libanesische Zeitung – nach der rechtsgerichteten An-Nahar (die von den Golfstaaten und dem Westen finanziert wurde) – sondern auch als einflussreiche panarabische Zeitung, die die Botschaft Nassers und Palästinas in die gesamte Region trug. Sie war tatsächlich die erste panarabische Zeitung, da sie alle Ecken der arabischen Welt abdeckte.

Salman wurde großzügig finanziert und stellte Korrespondenten in der arabischen Welt und in wichtigen westlichen Hauptstädten ein. Er war ein aktiver Verleger. Sein berühmtester Chefredakteur, der verstorbene Joseph Samahah, der später Al-Akhbar mitbegründete, sagte mir, dass Salman nicht umhin konnte, redaktionell einzugreifen. Salman genoss den Prozess der Herausgabe einer Zeitung zu sehr. Er schrieb den einleitenden Artikel und sogar die Schlagzeilen. Die Leser erinnern sich noch an seine berühmtesten Schlagzeilen während des Bürgerkriegs.

Aber er war auch ein hervorragender Manager einer Zeitung. Er wusste, wie man Talente einstellt und sie ausbildet. Und er holte Autoren aus der ganzen arabischen Welt, vor allem aus Ägypten, wo nasseristische Autoren ein Ventil fanden, als Anwar Sadat die letzten Überreste des Nasserismus bekämpfte.

Führende ägyptische Politiker der Arab Socialist Union in Alexandria 1968. Von links: Nasser, Sadat, ASU-Chef Ali Sabri und Vizepräsident Hussein el-Shafei. (Bibliotheca Alexandrina und Gamal Abdel Nasser Foundation, Wikimedia Commons, Public domain)

Viele der libanesischen Schriftsteller, die in den Medien der Golfregime tätig sind, begannen ihre Karriere bei As-Safir, und die meisten von ihnen wandelten sich von progressiven arabischen Nationalisten und Kommunisten zu ausgesprochenen Rechtsreaktionären. Hazim Saghieh, ein bekannter loyaler libanesischer Kolumnist in saudischen Medien, rief zum Mord an Sadat auf, als dieser 1977 Jerusalem besuchte. Er schrieb diesen Meinungsartikel in As-Safir. Jetzt befürwortet Saghieh den Frieden mit Israel und verspottet die, wie er sie nennt, „Verweigerer“.

Die Zeitung musste sich an die Vorgaben ihres Geldgebers, Gaddafi, halten. Salman reiste regelmäßig nach Libyen und veröffentlichte lange, ermüdende Interviews mit dem libyschen Machthaber. Er veröffentlichte sogar „intellektuelle“ Interviews, in denen Gaddafi seine Themen aus dem Grünen Buch und sein so genanntes originäres politisches System der Jamahiryyah (Staat der Massen) erläutern durfte.

Ein Dorn im Auge der konservativen Regime

Die Zeitung zog den Zorn der Golfregierungen auf sich und veröffentlichte Artikel von Dissidenten aus den Golfstaaten. Sie entwickelte sich schnell zu einem Dorn im Auge der konservativen arabischen Regime. Viele der führenden Dissidenten der arabischen Welt waren bei As-Safir zu Gast.

Doch im Laufe der Zeit wurde die Zeitung weniger radikal und mehr zum Mainstream. Qaddafis Finanzierung schwand und verschwand schließlich. Salman, der als Schiit geboren wurde, fand es unangenehm, nach dem Verschwinden von Imam Musa As-Sadr, den Gaddafi entführt und anschließend getötet haben soll, obwohl seine Leiche nie gefunden wurde, libysche Gelder anzunehmen.

In den 1990er Jahren begann die Zeitung, vom verstorbenen libanesischen Premierminister Rafiq Hariri finanziert zu werden, der fast alle Zeitungen und Zeitschriften des Landes ganz oder teilweise finanzierte. Der ehemalige Premierminister Salim Huss sagte mir im Jahr 2000, dass jede einzelne Publikation in Beirut zu dieser Zeit von Hariri finanziert wurde.

16. April 2002: US-Verteidigungsminister Donald H. Rumsfeld, links, eskortiert Hariri zu einem Treffen ins Pentagon. (Verteidigungsministerium, R. D. Ward, Wikimedia Commons)

Hariri bestand nicht nur auf einer wohlwollenden Berichterstattung über seine Person und seine Rolle, sondern er intervenierte auch, um Kritik oder Angriffe auf das saudische Regime, seinen wichtigsten politischen Gönner, zu unterbinden. Salman hatte es in jenen Jahren nicht leicht. Im Grunde seines Herzens war er fortschrittlich, aber er war auf die Finanzierung durch Hariri angewiesen, um sein Vorhaben fortzusetzen.

[Zum Thema: DER ANGRIESCHE ARAB: Die Ursprünge der Proteste im Libanon]

Die Anzeigeneinnahmen gingen zurück, und die Herausforderung, eine Zeitung herauszugeben, wurde im Zeitalter des Internets viel schwieriger. Er versuchte, eine jüngere Generation anzusprechen, indem er eine Jugendbeilage herausgab, in der er neue Talente rekrutierte und kulturellen und literarischen Themen große Aufmerksamkeit widmete.

Da er selbst ein guter Autor arabischer Prosa war, brachte er politische Texte auf die Titelseite und schrieb im Innenteil der Zeitung über Liebe und Flirten. Für seinen politischen Mut musste er teuer bezahlen. Im Jahr 1994 wurde er mit Kugeln besprüht, angeblich von der libanesischen Regierung von Amin Gemayyel, der versuchte, einen Friedensvertrag mit Israel zu unterzeichnen, was Salman sehr missfiel.

As-Safir wurde 2017 eingestellt, was ein großes Vakuum hinterließ. Ich erwartete, As-Safir noch Wochen nach der Schließung zu lesen. Salman schrieb weiterhin Artikel auf seiner Website, aber es war nicht dasselbe – nicht für ihn und nicht für seine Leser. Seine Liebe zum arabischen Nationalismus und zur Befreiung Palästinas blieb bis zu seinem Tod ungebrochen. Araber aus verschiedenen Generationen trauern um ihn. Übersetzt mit Deepl.com

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …