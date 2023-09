https://www.middleeastmonitor.com/20230902-bread-and-circuses-musk-zuckerberg-and-the-art-of-distraction/

‚Brot und Spiele‘: Musk, Zuckerberg und die Kunst der Ablenkung

von Ramzy Baroud

2. September 2023

„Panem et circenses“, sagten die Römer – Brot und Spiele.

Diese Maxime hat den Römern gute Dienste geleistet. In Krisenzeiten und wann immer sie eine Ablenkung von militärischen Niederlagen oder politischen Machtkämpfen auf höchster Ebene brauchten, unterhielten sie einfach die Massen.

Caroline Wazir schrieb 2016 einen Artikel für The Atlantic, in dem sie einen Zusammenhang zwischen Unterhaltung und dem Bedürfnis nach politischer Bestätigung im Römischen Reich herstellte.

„The Exotic Animal Traffickers of Ancient Rome“ ist eine gute Zusammenfassung darüber, wie Tausende seltener Tiere – zumindest für die Römer – nach Rom transportiert wurden, um im Kolosseum geschlachtet zu werden.

Diese Praxis wurde in den frühen Jahren des Römischen Reiches angewandt, um ehrgeizigen Kaisern Anerkennung zu verschaffen und im Zeitalter der Dekadenz von den Misserfolgen der kämpfenden Cäsaren abzulenken.

Letztlich hatte das Ganze wenig mit Unterhaltung um ihrer selbst willen und alles mit Ablenkung zu tun.

Aber die Kunst der Ablenkung ist nicht rein römisch. Ob in der Antike oder in der Neuzeit, ausnahmslos alle Regierungen nutzen Unterhaltung, um Zustimmung zu gewinnen, Liebe zu kaufen und abzulenken.

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass zwei in den USA ansässige Milliardäre, Elon Musk und Mark Zuckerberg, auf dieselbe Taktik – politische Unterhaltung – zurückgreifen, diesmal in Form eines echten „Käfigkampfes“.

Die beiden Technologie-Oligarchen sorgen seit Wochen für Schlagzeilen und haben eine Diskussion ausgelöst, die Spitzenbeamte und sogar Regierungen auf den Plan gerufen hat.

Der Kampf werde an einem „epischen Ort“ stattfinden, sagte Musk am 11. August. Der italienische Kultur- und Bildungsminister Gennaro Sangiuliano bestätigte dies, schloss aber das Kolosseum als Austragungsort für den – wie es heißt – „mit Spannung erwarteten“ Kampf aus.

Viele beteiligen sich nun an der Diskussion. Sogar so genannte Social Media Influencer bieten ausführliche Analysen an und ergreifen mit Begeisterung Partei.

Es ist seltsam, wie die Nachrichten über den „Kampf“ eine dringendere Diskussion über die Macht der sozialen Medien, ihre politisierten und ideologischen Zensuren und die zerstörerische Rolle, die sie in unserem zunehmend polarisierten Leben spielen, in den Hintergrund gedrängt haben.

Seit Jahren befindet sich Zuckerberg in der Defensive und ist nicht in der Lage, legitime Fragen über die Rolle von Facebook – jetzt Meta – bei den US-Präsidentschaftswahlen, angebliche ausländische Interventionen, die Zensur von Gegnern und die Bevorzugung von Freunden zu beantworten.

Auch Musk befindet sich seit der Übernahme von Twitter im Oktober letzten Jahres im Zentrum des Sturms. Er hat viel getan, um dem Unternehmen, das jetzt X heißt, ein neues Image zu geben und sich gegen den Vorwurf zu wehren, er habe zugelassen, dass Hassreden auf der beliebten Plattform wieder auftauchen.

Unabhängig davon stellen diese beiden Männer ein viel größeres Problem dar. Sie sind das eine Prozent des einen Prozents, das die USA, ja den gesamten Westen, beherrscht. Die Polarisierung, zu der sie einladen, ist in Wirklichkeit ein Konflikt zwischen den Eliten, nicht zwischen den einfachen Menschen – Menschen wie wir.

Man sagt uns, wir sollen das alles ignorieren, weil die „exotischen Tiere“ wieder einmal ins Kolosseum kommen – Brot und Zirkus.

Das Ungleichheitsgefälle in den USA wächst weiter an. Aber es wird noch komplizierter als die typische Statistik eines winzigen Prozentsatzes, der ein Vielfaches seines gerechten Anteils am Reichtum besitzt.

Kasha Patel schrieb am 17. August in der Washington Post, dass die zehn Prozent der wohlhabenden Amerikaner: „Sie sind für 40 Prozent der Treibhausgasemissionen des Landes verantwortlich.“ Dies war der Tenor einer aktuellen Studie von PLOS Climate.

In einer früheren Studie des US-Handelsministeriums wurde erläutert, dass die Ungleichheit in den USA auch geografisch bedingt ist, d. h. dass die Einkommensunterschiede zwischen „reicheren Orten und ärmeren Orten“ zunehmen.

Obwohl von einer Abflachung der Inflationsrate die Rede ist, deuten alle Indikatoren darauf hin, dass die Ungleichheit anhalten wird.

In der Tat gibt es in diesen Tagen viel mehr als nur die Einkommensungleichheit, von der man sich ablenken kann.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat viel Unruhe in unser Leben gebracht und uns direkt geschadet. Aber er hat auch bestehende Verwerfungen auf globaler Ebene offengelegt.

Diejenigen, die die Energiekrise des letzten Winters aufgrund des ungewöhnlich warmen Wetters nur knapp überlebt haben, haben in diesem Winter vielleicht nicht so viel Glück.

Und diejenigen, die es trotz der Nahrungsmittelkrise geschafft haben, Lebensmittel auf den Tisch zu bringen, werden in den kommenden Monaten vielleicht nicht mehr so erfolgreich sein, da der Getreidehandel nicht mehr gilt.

Man hofft immer noch, dass diese Krisen das Beste in uns zum Vorschein bringen werden. Leider gibt es aber auch diejenigen, die Krisen nutzen wollen, um Chaos zu säen, damit diejenigen, die an der Spitze stehen, auch an der Spitze bleiben.

Dazu müssen sie tun können, was sie wollen, während der Rest von uns dem globalen Zirkus beiwohnt, in dem Zuckerberg und Musk an einem „epischen Ort“ gegeneinander antreten, während die „Whistleblower“ der US-Regierung erklären, dass es tatsächlich Außerirdische gibt.

Anstatt sich mit echten Krisen wie Rassismus, Krieg, Hunger und Flüchtlingen auseinanderzusetzen, ist es viel einfacher, jemand anderem die Schuld zu geben – schattenhaften, weit entfernten Gestalten, die fast unmöglich zu identifizieren, geschweige denn zu besiegen sind.

Dies alles geschieht ohne Selbstreflexion. Selbst diejenigen unter den westlichen Staats- und Regierungschefs, die es wagen, alternative Lösungsansätze für globale Krisen vorzuschlagen, werden aus dem Gespräch ausgeschlossen, oft öffentlich gedemütigt und sogar gezwungen, sich zu entschuldigen.

Letzten Endes ist der Streit zwischen Musk und Zuckerberg tatsächlich von Bedeutung, wenn auch nicht in Bezug auf zwei der reichsten Männer der Welt. Er ist für uns relevant, weil er für uns zum Zirkus werden soll.

Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten: das nötige Bewusstsein und kollektive Bewusstsein zu entwickeln, das uns helfen sollte, unsere Prioritäten neu zu setzen – national und global – oder eine mittelmäßige Existenz von „panem et circenses“ zu akzeptieren. Übersetzt mit Deepl.com

