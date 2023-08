Großen Dank an meinen Freund, Joseph Massad der uns pointiert das schildert, was hier allzu gern vergessen oder negiert wird. Die Verbrechen des „jüdischen Staats“ und seiner Gründer und Nachfolger an den Palästinensern. Evelyn Hecht-Galinski

Ben Gvir’s racist comments are no different from those of Israel’s founders The superiority of Jewish colonial rights over the rights of the indigenous Palestinians has always been the hallmark of the Zionist movement

Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir am 25. April 2023 (AFP)

Ben Gvirs rassistische Äußerungen unterscheiden sich nicht von denen der Gründer Israels



Von Joseph Massad



31. August 2023



Die Überlegenheit der jüdischen Kolonialrechte über die Rechte der einheimischen Palästinenser war schon immer das Markenzeichen der zionistischen Bewegung

Letzte Woche verurteilten das US-Außenministerium und eine Reihe jüdischer und israelischer Gruppen Äußerungen des israelischen Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, der Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der Palästinenser rechtfertigte.

„Mein Recht, das Recht meiner Frau und das Recht meiner Kinder, sich auf den Straßen von Judäa und Samaria frei zu bewegen, ist wichtiger als das Recht der Araber, sich zu bewegen. Tut mir leid, Mohammed, aber das ist die Realität“, erklärte er.

Die Amerikaner verglichen seine „aufrührerische“ Rhetorik mit rassistischen Äußerungen. Auch Lobbygruppen, darunter die Demokratische Mehrheit für Israel und das Israel Policy Forum, verurteilten Gvirs Äußerungen als „hasserfüllt“ und schädlich für das Image Israels im Ausland. Auch Anti-Okkupationsgruppen in Israel schlossen sich der Verurteilung an.

Solche Verurteilungen durch liberale Zionisten und pro-israelische westliche Regierungen sind seit der Verabschiedung des Nationalstaatsgesetzes durch das israelische Parlament im Jahr 2018, in dem erklärt wird, dass „das Recht auf nationale Selbstbestimmung im Staat Israel nur dem jüdischen Volk zusteht“, zur Regel geworden.

Aber sind diese neuen Gesetze und Erklärungen rassistischer als die jeder israelischen Regierung seit 1948 oder sogar der zionistischen Bewegung seit ihren Anfängen in den späten 1890er Jahren?

Zionistische Überlegenheit

Rechtsgerichtete jüdische Siedler kennen die zionistische und israelische Geschichte sehr gut. Eine Gruppe von Siedlerführern protestierte letzte Woche gegen das angeblich milde militärische Vorgehen der rechten israelischen Regierung gegen die kolonisierten Palästinenser und forderte ein härteres Vorgehen.

Einer der Siedlerführer, Yossi Dagan, wurde deutlicher: „Ich fordere die rechte Regierung auf, von den Regierungen der Mapai zu lernen, wie man den Terror bekämpft.“ Die Times of Israel erklärte, dass sich Dagan „auf die Vorgängerin der heutigen Mitte-Links-Arbeitspartei bezog, die das Land in den ersten Jahren regierte und tödliche Vergeltungsmaßnahmen als Reaktion auf grenzüberschreitende Angriffe überwachte.“

Wir versuchen, ein Land gegen den Willen seiner Bevölkerung zu kolonisieren, mit anderen Worten, mit Gewalt“.

– Wladimir Jabotinsky

Dagan hat natürlich recht. Der Gründer des Zionismus selbst, Theodor Herzl, hatte bereits 1895 seinem Tagebuch anvertraut, dass die jüdischen Kolonisten das Eigentum der Einheimischen „sanft“ enteignen und „versuchen sollten, die mittellose Bevölkerung über die Grenze zu treiben, indem sie ihr in den Transitländern Arbeit verschafften, während wir ihr in unserem eigenen Land jede Beschäftigung verweigerten.

„Die Grundeigentümer werden auf unsere Seite kommen“, fügte Herzl hinzu. „Sowohl der Prozess der Enteignung als auch der Abtransport der Armen muss diskret und umsichtig durchgeführt werden.“

Die Überlegenheit der jüdischen Kolonialrechte gegenüber den Rechten der einheimischen Palästinenser war stets das Markenzeichen der zionistischen Bewegung.

Als nüchternster Analytiker des Widerstands des palästinensischen Volkes gegen den Zionismus verglich der ukrainische Führer der rechtsgerichteten revisionistischen Zionisten, Wladimir Jabotinsky, die Palästinenser mit allen Völkern, deren Land von Fremden kolonisiert wird. Jabotinsky betonte, dass das zionistische Projekt klar sei: „Wir versuchen, ein Land gegen den Willen seiner Bevölkerung zu kolonisieren, mit anderen Worten, mit Gewalt.“

Gegen diejenigen, die meinen, der Zionismus sei unmoralisch, weil er das Land der Palästinenser kolonisiere, bekräftigte Jabotinsky: „Entweder ist der Zionismus moralisch und gerecht oder er ist unmoralisch und ungerecht. Aber das ist eine Frage, die wir hätten klären müssen, bevor wir Zionisten wurden. Tatsächlich haben wir diese Frage geklärt, und zwar positiv“. Er schloss: „Der Zionismus ist moralisch und gerecht.“

In Anlehnung an die rassistische Philosophie des englischen Politiktheoretikers John Locke, der den Landraub an den amerikanischen Ureinwohnern legitimierte, erklärte Jabotinsky weiter, dass das Recht der Juden Vorrang vor dem Recht der Palästinenser auf ihre Heimat habe: „Der Boden gehört nicht denen, die ein Übermaß an Land besitzen, sondern denen, die keins besitzen. Es ist ein Akt einfacher Gerechtigkeit, jenen Nationen, die zu den Großgrundbesitzern der Welt zählen, einen Teil ihres Landes zu enteignen, um einem heimatlosen, umherziehenden Volk einen Zufluchtsort zu bieten. Und wenn sich eine solche Großgrundbesitzernation wehrt, was ganz natürlich ist, muss sie durch Zwang gefügig gemacht werden.“

Koloniale Rechtfertigungen und Leugnungen

Das gleiche Locke’sche Prinzip leitete auch den polnischen Führer der zionistischen Bewegung in Palästina, David Ben Gurion. Für ihn erschlossen die kolonisierenden Juden als moderne Europäer das Land Palästina, das angeblich in den Händen der Einheimischen brach lag.

Im Jahr 1924 erklärte Ben Gurion ausdrücklich: „Die nationale Autonomie, die wir für uns fordern, fordern wir auch für die Araber. Aber wir gestehen ihnen nicht das Recht zu, über das Land zu herrschen, solange das Land nicht von ihnen aufgebaut ist und noch auf diejenigen wartet, die es bearbeiten werden“, also auf europäisch-jüdische Kolonisten.

In ähnlicher Weise berief sich der weißrussische Chef der Zionistischen Organisation, Chaim Weizmann, 1930 auf seine Ablehnung des palästinensischen Selbstbestimmungsrechts, während er es für das Weltjudentum befürwortete, indem er bekräftigte, dass „die Rechte, die dem jüdischen Volk in Palästina [durch das Völkerbundmandat] zuerkannt wurden, nicht von der Zustimmung der Mehrheit seiner gegenwärtigen Bewohner abhängen und nicht deren Willen unterworfen werden können.“

Weizmann war sich darüber im Klaren, dass, als die Briten den Zionisten eine nationale Heimstätte in Palästina versprachen, „die Zustimmung der palästinensischen Araber nicht gefragt wurde“. Der Grund dafür, dass die Zustimmung der Palästinenser nicht von Bedeutung war, fügte er hinzu, war die „einzigartige“ Natur der jüdischen „Verbindung“ zu Palästina.

Was die Palästinenser selbst anbelange, so könne man nicht davon ausgehen, dass sie „das Land in dem Sinne besitzen, wie die Einwohner des Irak oder Ägyptens ihre jeweiligen Länder besitzen“. Ihnen Selbstbestimmung oder Selbstverwaltung oder eine „gesetzgebende Versammlung … zuzugestehen, hieße, das Land seinen derzeitigen Bewohnern zuzuweisen“.

Obwohl sie die genaue Natur des Zionismus als europäisches Siedlerkolonialprojekt und die Legitimität des palästinensischen Widerstands anerkannten – auch wenn sie glaubten, das moralische und überlegene Recht zu haben, ihn zu unterdrücken -, verstanden die jüdischen Kolonisatoren, dass dies im Kontext des antikolonialen Diskurses der 1960er Jahre als zu gefährlich angesehen würde und Israels weiße liberale westliche Unterstützer verprellen könnte.

Infolgedessen wurde eine neue Politik der offenen Leugnung dessen, was der Zionismus für die Palästinenser bedeutete, notwendig. Damals, 1969, leugnete die in der Ukraine geborene Golda Meir als Premierministerin anlässlich des zweiten Jahrestages der Eroberung des restlichen Palästina im Juni 1967 die Existenz des palästinensischen Volkes selbst.

Damals wie heute wird Meir international als aufgeklärte westliche Staatsfrau gepriesen. Ihre hasserfüllte Rede voller Lügen wie „Es war nicht so, dass es ein palästinensisches Volk gab und wir kamen und haben es vertrieben und ihm sein Land weggenommen. Sie haben nicht existiert“, hat ihr Ansehen in den Augen der westlichen pro-zionistischen Liberalen nicht geschmälert.

Gleicher Rassismus

Die Überlegenheit der jüdischen Rechte gegenüber denen der Palästinenser wurde jedoch nicht nur von der gesamten Schar der Gründer des Zionismus zum Ausdruck gebracht, sondern auch von Israels liberalen Politikern, die ohne jedes Gefühl der Verlegenheit auf der Überlegenheit der jüdischen gegenüber den palästinensischen Rechten beharrten. Der liberale, in Südafrika geborene israelische Außenminister Abba Eban bekräftigte 1972, dass „die israelische Selbstbestimmung moralisch und historisch Vorrang vor der palästinensischen Selbstbestimmung haben sollte, auch wenn sie diese nicht völlig ausschließt.“

An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Rechte, die der Zionismus den kolonisierenden Juden zugestand, nicht nur über den Rechten des palästinensischen Volkes, sondern auch über den Rechten der Juden in der Diaspora standen. Eine erschreckende Illustration dieser Logik findet sich in David Ben Gurions Antwort auf ein britisches Angebot nach der Kristallnacht, Tausende jüdischer Kinder aus Deutschland direkt nach Großbritannien zu bringen: „Wenn ich wüsste, dass es möglich wäre, alle Kinder in Deutschland zu retten, indem man sie nach England bringt, und nur die Hälfte von ihnen, indem man sie nach Eretz Jisrael (dem Land Israel) transportiert, dann würde ich mich für die zweite Alternative entscheiden, denn wir müssen nicht nur das Leben dieser Kinder abwägen, sondern auch die Geschichte des Volkes Israel.“

Es gibt unzählige Beispiele für solche Behauptungen in der zionistischen und israelischen Geschichte, ganz zu schweigen von den Dutzenden von diskriminierenden israelischen Gesetzen, die Juden unterschiedliche und überlegene Rechte gegenüber den Palästinensern zugestehen, von denen nichts die Sensibilität vieler westlicher Pro-Israel-Liberaler und vieler liberaler zionistischer jüdischer Organisationen zu verletzen scheint.

Wie kommt es dann, dass viele von ihnen sich durch Israels Nationalstaatsgesetz, Ben Gvir und die Erklärungen anderer jüdischer Siedler schwer beleidigt fühlen?

Die Antwort ist einfach: Was die rechtsgerichteten Führer Israels und seine jüdischen Siedler ganz offen sagen und tun, entlarvt die gesamte Geschichte des Zionismus und Israels als ein und dasselbe mit seiner rassistischen Gegenwart.

Es ist das liberale Pro-Israel-Gebot, die koloniale und rassistische Geschichte des Zionismus zu verschweigen, das verletzt wird, wenn die rechte israelische Regierung, Ben Gvir und die Siedler dies tun.

Was solche liberalen und imperialen Pro-Israel-Lobeshymnen bedroht, ist die erfrischende Ehrlichkeit von Israels rechter Regierung und der von Ben Gvir

Es sei daran erinnert, dass alle US-Präsidenten ihre Unterstützung für den Zionismus bekundet haben, einschließlich Joe Biden, der sich selbst als „Zionist“ bezeichnete. Und es war kein Geringerer als Barack Obama, der die Palästinenser in seiner berüchtigten Kairoer Rede im Jahr 2010 für ihren Widerstand gegen Israel geißelte und sie aufforderte, das angebliche „Existenzrecht“ Israels als jüdischer Staat anzuerkennen und „Israels Legitimität anzuerkennen“.

Des Weiteren beschuldigte er Palästinenser, die Israels rassistische Struktur und Gesetze in Frage stellen, Israels „Zerstörung“ zu bedrohen und forderte, dass „Palästinenser“, aber nicht Israelis, „auf Gewalt verzichten müssen. Widerstand durch Gewalt und Töten ist falsch und führt nicht zum Erfolg“.

Was solche liberalen und imperialen Pro-Israel-Lobeshymnen bedroht, ist die erfrischende Ehrlichkeit von Israels rechter Regierung und der von Ben Gvir und den anderen jüdischen Siedlern. Es ist diese Ehrlichkeit, die den Anstoß zu geben scheint, nicht der antipalästinensische Rassismus oder die jüdische Vormachtstellung.

Das Beharren auf der Überlegenheit der Rechte der kolonisierenden Juden gegenüber den Rechten der einheimischen Palästinenser ist in der Tat das, was der liberale pro-zionistische Chor, einschließlich der Amerikaner, die die jüdische Siedlerkolonisation seit 1948 unterstützt und gefördert haben, immer akzeptiert und vorbehaltlos verteidigt hat. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …