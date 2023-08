JOHN KIRIAKOU: Banks, Felons & Jeffrey Epstein JPMorgan Chase is accused of transferring more than $1.1 million from convicted child sex offender Jeffrey Epstein to „girls or women.“ If so, where were his „suspicious activity“ reports? By John Kiriakou Special to Consortium News When I was arrested and charged with espionage in 2012 aft

JPMorgan Chase wird beschuldigt, mehr als 1,1 Millionen Dollar vom verurteilten Kindersexualstraftäter Jeffrey Epstein an „Mädchen oder Frauen“ überwiesen zu haben. Wenn ja, wo waren seine Berichte über „verdächtige Aktivitäten“?

Banken, Verbrecher und Jeffrey Epstein

Von John Kiriakou

Speziell für Consortium News

28. August 2023

Als ich 2012 verhaftet und wegen Spionage angeklagt wurde, nachdem ich das Folterprogramm der CIA aufgedeckt hatte, akzeptierte ich, dass mir die Welt auf den Kopf fiel. Freunde verließen mich. Selbst Verwandte sagten mir, dass sie nichts mehr mit mir zu tun haben wollten. Und als ob ich nicht schon genug Sorgen hätte, wie z. B. die Aussicht auf 45 Jahre Gefängnis, kamen noch einige andere Demütigungen hinzu, mit denen ich nicht gerechnet hatte.

Erstens kündigte die USAA, mit der ich 22 Jahre lang Geschäfte gemacht hatte, meine Autoversicherung, meine Hausratversicherung und meine Kreditkarte. Als ich anrief, um zu fragen, was da los sei, sagte man mir direkt und deutlich: „Wir machen keine Geschäfte mit Straftätern.“ Und das, obwohl ich noch nicht wegen eines Verbrechens verurteilt worden war.

Von da an wurde es für mich nur noch schlimmer. Die Bank of America löste mein Girokonto ohne Vorankündigung auf und schickte mir den Restbetrag per Post. Und warum? Weil auch sie keine Geschäfte mit Straftätern machen.

Freunde, die mir treu geblieben waren, taten sich in den Wochen nach meiner Verhaftung zusammen, um einen Verteidigungsfonds zu organisieren. Sie sammelten Spenden über GoFundMe und versuchten, ein Bankkonto zu eröffnen, um das Geld zu verwalten. Sie wurden von Wells Fargo, United Bank, M&T und jeder anderen Bank, die sie aufsuchten, abgewiesen.

Und warum? Weil sie keine Geschäfte mit Straftätern machen. Schließlich durften sie ein Konto bei einer örtlichen Kreditgenossenschaft eröffnen, die noch nie von mir gehört hatte und der es offenbar egal war, Geschäfte mit noch nicht verurteilten „Schwerverbrechern“ zu machen.

Undurchsichtiges System

Im Jahr 2012 wurde ich nicht besonders behandelt. Es war nicht so, dass das nationale Bankensystem es auf mich persönlich abgesehen hatte. So etwas passiert ständig mit Menschen in ganz Amerika. Aber das System ist undurchsichtig, es ist anscheinend niemandem Rechenschaft schuldig, und es scheint kaum eine Möglichkeit zu geben, sich zu wehren, wenn einem so etwas widerfährt.

Letztes Jahr wurde Christina Blanton aus Chicago, die seit 17 Jahren bei der Bank of America Bankgeschäfte tätigte, plötzlich ihr Konto gesperrt. Nachdem sie von der gebührenfreien Nummer der Bank an der Nase herumgeführt worden war, teilte ihr ein Mitarbeiter schließlich einfach mit: „Wir haben beschlossen, Ihr Konto zu schließen.“ Ein Bankangestellter, mit dem sie daraufhin sprach, sagte: „Es war eine geschäftliche Entscheidung“. Das war’s. Eine weitere Erklärung gab es nicht.

Erschwerend kam hinzu, dass Blanton eine Operation wegen Schilddrüsenkrebs bevorstand. Die Bank schloss nicht nur ihr Konto, sondern beschlagnahmte auch das darauf befindliche Geld. Erst nachdem sich ein lokaler Nachrichtensender an die Bank gewandt hatte, gab sie Blanton ihr Geld zurück. Die Bankbeamten haben sich nie entschuldigt. Auch die drei Monatsgebühren, die sie ihr für ein „inaktives Konto“ während der Sperrung in Rechnung gestellt hatten, wurden nicht erstattet.

Naafeh Dhillon war 2013 Student an der New York University. Als er aus seinem Heimatland Pakistan nach New York zog, eröffnete er ein Girokonto bei der Chase Bank. Er beantragte und erhielt auch eine Kreditkarte. Doch eines Abends, als er mit einem Freund ausging, schloss Chase ohne Vorankündigung sein Girokonto, zog das Geld ein und sperrte seine Kreditkarte. Es gab weder eine Warnung noch ein Warnsignal. Und es wurde ihm auch keine Erklärung gegeben. Schließlich erhielt er sein Geld zurück, aber die Bank erlaubte ihm nie, sein Konto wieder zu eröffnen oder ein neues zu eröffnen.

Im Namen der ‚Nationalen Sicherheit‘

U.S. Finanzministerium in Washington. (Wally Gobetz, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Wie sich herausstellt, sind die Banken rechtlich gesehen im Recht, wenn sie das mit den Menschen machen. Es ist alles im Namen der „nationalen Sicherheit“. Die Banken sind gesetzlich verpflichtet, alle Aktivitäten von Einlegern zu melden, die sie als „verdächtig oder potenziell illegal“ erachten.

Die Banken müssen eine „Verdachtsmeldung“ beim Finanzministerium einreichen, in der sie angeben, dass sie glauben, verdächtige Aktivitäten entdeckt zu haben. Wenn sie dies nicht tun, kann die Bank mit allen Arten von Bundesstrafen belegt werden.

Laut einer Studie des Bank Policy Institute aus dem Jahr 2018 waren jedoch nur 4 Prozent der 1,4 Millionen von den Banken im Jahr 2021 eingereichten Berichte über verdächtige Aktivitäten“ eine Weiterverfolgung durch die Strafverfolgungsbehörden wert. Und nur sehr, sehr wenige dieser Meldungen wiesen tatsächlich auf kriminelle Aktivitäten hin.

Die Quintessenz scheint also zu sein, dass die Banken, die sich verrenken, um sicherzustellen, dass sie die Bundesgesetze einhalten, sich von Straftätern oder sogar mutmaßlichen Straftätern fernhalten, und dass gelegentlich unschuldige Menschen in diese Politik verwickelt werden.

Aber das ist einfach nicht der Fall.

Warum zum Beispiel beschuldigt ein Anwalt der US-Jungferninseln JPMorgan Chase, über Jahre hinweg mehr als 1,1 Millionen Dollar an Zahlungen des verurteilten Kindersexualstraftäters Jeffrey Epstein an „Mädchen oder Frauen“ überwiesen zu haben, nachdem Führungskräfte der Bank erklärt hatten, sie hätten Epstein als Kunden fallen gelassen? Wenn ja, wo waren seine Berichte über verdächtige Aktivitäten? Antwort: Die Banken wenden das Bundesgesetz in diskriminierender Weise an.

Für all dies gibt es eine einfache Lösung. Sie heißt Regulierung. Erstens: Solange eine Person nicht wegen eines schweren Finanzverbrechens oder eines Bankbetrugs verurteilt wurde, gibt es keinen Grund für eine Bank, das Konto zu schließen und die Geschäftsbeziehung zu beenden. Dies sollte ihnen untersagt werden. Und zweitens muss es Kontrollen über die Folgen von Verdachtsmeldungen geben.

Es ist eine Sache, wenn ein namenloser, gesichtsloser Bürokrat sagt: „Hey, dieser Typ hat gerade eine Überweisung von 10.000 Dollar aus dem Jemen erhalten.“ Eine ganz andere Sache ist es, einem unschuldigen Bürger willkürlich zu schaden. Der Kongress muss eingreifen und dieses Unrecht korrigieren. Übersetzt mit Deepl.com

ist ein ehemaliger Mitarbeiter der Terrorismusbekämpfung der CIA und ein ehemaliger leitender Ermittler des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats. John Kiriakou ist der sechste Whistleblower, der von der Obama-Regierung auf der Grundlage des Espionage Act angeklagt wurde – einem Gesetz, das Spione bestrafen soll. Er saß 23 Monate im Gefängnis, weil er versucht hatte, sich dem Folterprogramm der Bush-Regierung zu widersetzen.

