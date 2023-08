https://www.unz.com/pgiraldi/americas-domestic-party-politics-fuel-the-ukraine-catastrophe/?utm_source=email&utm_campaign=pgiraldi



Der Krieg kann nur enden, wenn er Bidens Wiederwahl hilft

Amerikas innerparteiliche Politik heizt die Ukraine-Katastrophe an

Von Philip Giraldi



–

29. August 2023.

Ich bin sicher nicht der Einzige, dem aufgefallen ist, dass die defensiven Propagandasprüche, die aus der demokratischen Regierung kommen, in letzter Zeit mehr als nur gewöhnlich lächerlich geworden sind. Man ist erstaunt über die Verquickung von Fakten und Fiktion, um Narrative zu schaffen, die das Weiße Haus und alles, was damit zusammenhängt, als Schmiede eines neuen und besseren Landes darstellen. War nicht „Build Back Better“ der Schlachtruf, was auch immer das bedeuten soll? Und der Spin ist endlos, selbst als ein ahnungsloser Joe Biden mit Verspätung in Maui auftaucht, um von der Tragödie zu berichten, bei der mindestens 1.000 Menschen ums Leben gekommen sind, nur um von überlebenden Anwohnern begrüßt zu werden, die den Präsidenten mit erhobenem Mittelfinger begrüßen. Als der Präsident auf die Zerstörung einer ganzen Stadt durch ein Feuer blickte, erinnerte er sich an seine „Beinahe“-Begegnung mit einem Feuer in seiner Küche vor langer Zeit. Die Einwohner, die nach Hilfe von der Regierung schrien, bekamen tatsächlich fast nichts, während der Chef der Exekutive der Nation im Oval Office darüber schwadronierte, weitere 23 Milliarden Dollar an den ukrainischen Erzbetrüger Wolodymyr Zelensky zu überweisen, Geld, um einen Krieg zu führen, zu dem Biden ermutigt hat und dem er munter beigetreten ist.

Washingtoner Politiker haben typischerweise keine Moral und werden nur von dem Wunsch angetrieben, die Vorherrschaft ihrer Partei aufrechtzuerhalten, damit die Korruption, die so viele von denen, die sich diesem Prozess anschließen, reich macht, einschließlich Joe Biden. Was spielen 500.000 tote Ukrainer und Russen für eine Rolle, wenn ein Mythos über die Vereinigten Staaten und ihre Werte ausgenutzt werden kann, um einen Wahlsieg für Biden im Jahr 2024 zu erreichen? Wie die hochgeschätzte Madeleine Albright es einmal ausdrückte: „Ich denke, das ist es wert!“

Ich würde behaupten, dass unsere politische Klasse und die Parasiten, die sie umgeben, sich Tiefen nähern, die noch nicht ausgelotet wurden, wenn ich gelegentlich Artikel lese oder Reden höre, die von der Spin-Maschine in Washington DC produziert werden. Aber selbst nach diesen Maßstäben war ich entsetzt über einen kürzlich in Politico erschienenen Artikel, der sofort in anderen Publikationen, die von den Insidern der Gürtellinie frequentiert werden, große Resonanz fand.

Politico wurde 2021 von Axel Springer, einem deutschen Verlag, dem größten europäischen Zeitungs- und Zeitschriftenkonglomerat, übernommen. Ideologisch gesehen haben einige die politische Ausrichtung der Springer-Publikationen als links der Mitte oder gemäßigt“ beschrieben, aber mein persönlicher Kontakt mit dem Konzern seit meiner Armeezeit in Deutschland hat mich zu der Überzeugung gebracht, dass er in Wirklichkeit viel konservativer ist als das. Von allen Mitarbeitern bei Springer, einschließlich Politico, wird erwartet, dass sie die Europäische Union, die NATO, Israel, den Krieg gegen die Ukraine, die offene Gesellschaft und die Politik der freien Marktwirtschaft unterstützen.

Der Artikel trägt den Titel Here Are 3 Ways to End the War in Ukraine. One Might Actually Work“ mit dem Untertitel „Putin hat ein Veto gegen zwei Endspiele für die Ukraine. Aber es gibt einen dritten Weg, der ihn umgehen würde“. Der Artikel stammt aus der Feder von Tom Malinowski, einem stellvertretenden Staatssekretär für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit in der Obama-Regierung, bevor er zwischen 2019 und 2023 als Kongressabgeordneter der Demokratischen Partei aus dem 7. Gegen ihn läuft derzeit eine Untersuchung durch das Office of Congressional Ethics, weil es „erheblichen Grund zu der Annahme“ gibt, dass er gegen Bundesgesetze über Interessenkonflikte verstoßen hat. Berichten zufolge hatte er mit Aktien von medizinischen und technischen Unternehmen, die im Rahmen der COVID-19-Pandemie Unterstützung vom Steuerzahler erhalten würden, gehandelt und es versäumt, dies offenzulegen, was unweigerlich zu einem starken Anstieg der Aktienwerte führen würde.

Malinowski ist derzeit leitender Mitarbeiter des McCain-Instituts, einer von der Rüstungsindustrie finanzierten Stiftung, in der sich Politiker verstecken, um sich zwischen den Amtszeiten zu bereichern. Das Institut ist eine in Washington DC ansässige, angeblich „unparteiische Denkfabrik, die in Zusammenarbeit mit der Arizona State University gegründet wurde“. Sein erklärtes Ziel ist der „Kampf für Demokratie, Menschenwürde und Sicherheit für eine Welt, die frei, sicher und gerecht für alle Menschen ist“. Es ist unvermeidlich, dass die Organisation ziemlich wählerisch ist, wer genau von ihrer Großzügigkeit profitiert, und man könnte sich daran erinnern, dass ihr gleichnamiger Gründer, Senator John McCain, kaum einen Krieg gesehen hat, der ihm nicht gefiel, und einmal Wladimir Putins Russland als „Tankstelle, die vorgibt, ein echtes Land zu sein“, abtat. McCain war auch einer der Hauptakteure bei der Operation „Regimewechsel“ in der Ukraine im Jahr 2014, was darauf hindeutet, dass sein Urteil über Amerikas Beziehungen zum Rest der Welt ein wenig fehlerhaft sein könnte.

Malinowski schließt sich unweigerlich der Sichtweise des Weißen Hauses an, warum die Vereinigten Staaten in einem Stellvertreterkrieg gegen Russland, der die Ukraine als Instrument ihrer Wahl nutzt, aufs Ganze gegangen sind. In seinem ersten Absatz sagt er: „Die Ukraine wird niemals ein Sieg für Russland sein – niemals“, sagte Präsident Joe Biden in einer Rede in Polen dieses Jahr, und das zu Recht. Damit der Krieg in der Ukraine unter Bedingungen endet, die mit den amerikanischen Interessen und Idealen vereinbar sind, muss die Ukraine als Siegerin dastehen, und Russlands Invasion muss als entscheidender Fehlschlag in die Geschichte eingehen, der andere autoritäre Mächte davon abhält, in Zukunft ähnliche Angriffskriege zu führen.“

Malinowski stellt seine „3 Wege“ wie folgt dar: Erstens, dass „seine Streitkräfte das gesamte Territorium zurückerobern, das Russland seit seiner ersten Invasion im Jahr 2014 unrechtmäßig in Besitz genommen hat – einschließlich der Krim. Das wäre ein fantastisches Ergebnis. Es ist immer noch möglich. Und die Vereinigten Staaten sollten alles in ihrer Macht Stehende tun, um es zu unterstützen, einschließlich der Bereitstellung der von der Ukraine angeforderten moderneren Waffen, wenn der Kongress mehr Mittel bewilligt.“

Wenn Malinowski glaubt, dass ein bewaffneter Sieg der Ukraine „immer noch möglich“ ist, hat er Wahnvorstellungen, aber er rechnet nicht ernsthaft mit diesem Ergebnis, abgesehen von dem Teil mit den „mehr Mitteln“. Sein zweiter Weg, ebenfalls ein „Ablenkungsmanöver“, um zu verschleiern, wohin er wirklich will, wäre „durch ein diplomatisches Abkommen“. Anfang dieses Monats trafen sich 40 Länder, darunter China und die Vereinigten Staaten, in Saudi-Arabien, um den 10-Punkte-Plan von Präsident Volodymyr Zelensky für den Frieden zu erörtern, der den Abzug aller russischen Truppen aus der Ukraine, die Rückkehr entführter Kinder und Gerechtigkeit für Kriegsverbrechen vorsieht. Eine Einigung auf der Grundlage dieses Plans wäre natürlich wunderbar. Aber Russland hat unter Putin seine Kriege nie am Verhandlungstisch beendet, sondern sie bestenfalls eingefroren und sich alle Optionen offen gehalten. Russland hat keinerlei Interesse gezeigt, Zugeständnisse zu machen, die den Minimalforderungen der Ukraine und ihrer Verbündeten auch nur annähernd entsprechen würden. Solange sein Militär nicht völlig zusammenbricht und er glaubt, dass es eine Chance auf einen politischen Wandel im Westen gibt, wird Putin wahrscheinlich weiterhin Russen opfern, um im Kampf zu bleiben.“

Malinowskis Zweiter Weg ist also eine bewusst angelegte Sackgasse, und er gibt natürlich Putin die Schuld an allem. Seine eigentliche „Lösung“ wäre der Dritte Weg: „Wenn es Russland also gelingt, die Pläne A und B zu vereiteln, wo stehen wir dann, sagen wir nächstes Jahr um diese Zeit? Sollten die Ukraine und ihre Verbündeten einfach weitermachen und auf einen Durchbruch im Jahr 2025 oder später hoffen? Angesichts dessen, was auf dem Spiel steht – nicht nur das Überleben der Ukraine, sondern der gesamten internationalen Ordnung – wäre das riskant. Es würde den Erfolg von Ereignissen abhängig machen, die wir weder vorhersagen noch kontrollieren können, einschließlich des Ausgangs von Wahlen in westlichen Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten. Und während wir kein Recht haben, den Ukrainern zu sagen, sie sollen aufhören zu kämpfen, bevor ihr Land vollständig ist, haben wir auch kein Recht, von ihnen zu erwarten, dass sie um jeden Preis weiterkämpfen. Glücklicherweise gibt es eine dritte Möglichkeit, dem Bedürfnis nach ukrainischem Erfolg und russischem Scheitern gerecht zu werden, bei der Putin kein Veto einlegen könnte.“

Malinowski fordert, dass „die Vereinigten Staaten dem ukrainischen Militär alles geben, was es braucht, um in seiner Gegenoffensive so weit wie möglich voranzukommen. Zu einem geeigneten Zeitpunkt im nächsten Jahr würde die Ukraine eine Pause bei den offensiven Militäroperationen erklären und ihr Hauptaugenmerk auf die Verteidigung und den Wiederaufbau der befreiten Gebiete richten, während sie sich in die westlichen Institutionen integriert. Dann würde die NATO auf ihrem Gipfeltreffen im Juli 2024 in Washington die Ukraine einladen, dem westlichen Bündnis beizutreten, und gemäß Artikel 5 des NATO-Vertrages die Sicherheit aller von der ukrainischen Regierung zu diesem Zeitpunkt kontrollierten Gebiete garantieren… Dies wäre ein Defensivpakt, aber keine Verpflichtung, sich direkt an künftigen Offensivoperationen der Ukraine zu beteiligen, die diese möglicherweise durchführen möchte. Der Beitritt der Ukraine zur NATO könnte das eigentliche Ende des Krieges sein, im Einklang mit Bidens derzeitiger Politik – und zu einem Zeitpunkt und zu Bedingungen, die von der Ukraine und ihren Verbündeten und nicht von Russland festgelegt werden. Wenn die Ukraine als starker, pluralistischer und demokratischer Staat Sicherheit innerhalb der NATO erlangen würde, wäre dies ein ebenso großer Sieg für die Ukraine wie die schnelle Rückgewinnung der Krim. Dies könnte es Zelenski politisch ermöglichen, wenn er sich dafür entscheidet, nichtmilitärische Strategien zur Rückeroberung der noch von Russland besetzten Teile seines Landes zu betonen, die auch von den Verbündeten der Ukraine weiterhin unterstützt würden – was von Diplomatie und Sanktionen bis hin zu Blockade und Sabotage alles umfassen könnte… Die Aufnahme einer demokratischen Ukraine in die NATO würde die völlige und dauerhafte Niederlage von Putins Kreuzzug zur Eingliederung des Landes in ein russisches Imperium bedeuten… Ja, die russischen Streitkräfte könnten versuchen, erneut in die Offensive zu gehen, aber die wahrscheinliche Aussichtslosigkeit eines Angriffs auf befestigte ukrainische Stellungen, die jetzt durch die Drohung mit der Feuerkraft der NATO gestützt werden, wäre eine starke Abschreckung. In der Zwischenzeit würden die Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten, seine wirtschaftliche und militärische Stärke würde weiter schwinden, und Putin könnte nur zusehen, wie seine im Ausland eingefrorenen Guthaben abgezogen werden, um den Wiederaufbau der Ukraine zu bezahlen.“

Es ist leicht zu erkennen, was am Dritten Weg von Malinowski falsch ist, abgesehen davon, dass er ein offenes Tor zur Auslösung eines nuklearen Dritten Weltkriegs darstellt. Und man könnte meinen, dass man auch die innenpolitischen Motive der USA erkennen kann, die dahinter stehen. Wie der Krieg in der Ukraine ausgeht, hängt davon ab, dass Zelensky sich rational verhält, wofür er nicht bekannt ist, und er ist durchaus in der Lage, der NATO beizutreten, bevor er eine Falschflagge benutzt oder anderweitig einen Zwischenfall mit Russland provoziert, der ein Eingreifen der NATO nach Artikel 5 erfordern würde. Außerdem müssten alle anderen beteiligten Parteien vorhersehbar und vernünftig handeln, auch die USA, was unwahrscheinlich ist. Vor allem Zelensky will die USA und die NATO unbedingt in seinen Krieg hineinziehen und wird alles tun, um diesen Punkt zu erreichen, und seine nicht verhandelbare Forderung nach vollständiger Rückgabe des gesamten ukrainischen Territoriums einschließlich der Krim, die von Malinowski unterstützt wird, ist ein Deal Breaker, den Russland in keinem Fall akzeptieren könnte.

Sogar die bisher unterstützenden US-Mainstream-Medien beginnen, das Licht zu sehen und geben zu, dass die viel gepriesene ukrainische Gegenoffensive gescheitert ist und dass die Ukraine nicht in der Lage ist, Russland zu besiegen, egal wie viele Waffen zu hohen Kosten in die Pipeline gesteckt werden, um sie zu unterstützen. Und dann ist da noch der Betrug des Biden-Regimes, der sich in Berichten niederschlägt, wonach selbst die sonst so wortgewandte CIA vergeblich davor gewarnt hat, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist. Die Tatsache, dass bereits eine halbe Million Ukrainer und Russen getötet oder verwundet wurden, wird sowohl den Amerikanern als auch den Europäern langsam bewusst und wird die Forderungen nach einer möglichst bedingungslosen Beendigung der Kämpfe verstärken.

Ein letzter, aber sehr wichtiger Punkt, der angesprochen werden muss, ist das bewusste Timing von Malinowskis „3. Weg“, der Joe Biden kurz vor den US-Präsidentschaftswahlen einen großen militärischen Sieg beschert und alle Erinnerungen an den schändlichen Abzug aus Afghanistan auslöscht. Dass damit ein blutiger und sinnloser Krieg fortgesetzt und die Ukraine als Staat und als Volk zerstört wird, spielt offenbar keine Rolle. Der Online-Substack-Beobachter Simplicius der Denker beschreibt, wie „die Demokraten jede Hilfe brauchen werden, die sie bekommen können. Wenn es gelingt, einen Plan zu entwerfen und so zu verpacken, dass er als großer ‚Sieg‘ verkauft werden kann, dann werden die Demokraten sicherlich versuchen, ihn bis zum Vorabend der Wahl hinauszuzögern, um zu versuchen, ‚Bidens großen ukrainischen Sieg‘ als einen riesigen Schub in letzter Stunde zu nutzen.“ Joe und Malinowski glauben offenbar, dass ein Wahlsieg wichtiger ist als die Vernunft, Schritte zu unternehmen, um Hunderttausende von Menschenleben zu retten, und sie werden weiterhin alles tun, um zu „gewinnen“. Widerwärtig. Übersetzt mit Deepl.com

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.

