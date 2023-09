Angebliche ausländische Einmischung in die französischen Wahlen führt zu Anklagen gegen einen Ex-Präsidenten, während in einer anderen ehemaligen Kolonie ein Putsch stattfindet.

Die französische Staatsanwaltschaft hat gerade den ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, der 2011 die westliche Unterstützung für den Sturz des libyschen Staatschefs Muammar al-Gaddafi anführte, wegen angeblicher libyscher Finanzierung von Sarkozys Wahlkampf 2007 angeklagt.

Die Zeit vergeht wie im Flug! Es scheint, als sei es erst gestern gewesen, dass der libysche Staatschef – noch lebendig – Sarkozy nach dessen Wahlsieg 2007 im Élysée-Palast besuchte und darauf bestand, es sich in einem traditionellen Beduinenzelt dort auf dem Rasen des prunkvollen Gästehauses bequem zu machen. Sarkozy selbst war erst wenige Monate zuvor – nur wenige Wochen nach seinem Amtsantritt – nach Tripolis gereist. Sein Sprecher nannte die Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Libyen im Kampf gegen den Terrorismus einen „langjährigen gemeinsamen Kampf“. Doch der Verdacht auf Sarkozys Motive bei dem Regimewechsel in Libyen kam 2012 auf, als libysche Geheimdienstler enthüllten, dass französische Agenten in die Gefangennahme und Tötung Gaddafis im Oktober 2011 verwickelt waren und eine Vertuschung des Zusammenhangs mit Sarkozys Wahlkampf 2007 behaupteten. Auch anonyme europäische Beamte begannen, in der westlichen Presse das gleiche Lied zu singen.

Als der frühere US-Präsident Barack Obama im Jahr 2009 sein Amt antrat, sagten Pariser Insider, dass Obama angesichts seiner Konzentration auf die Eindämmung Chinas einen Großteil Afrikas an die Franzosen und Briten delegierte – die prompt alles vermasselten. Und Obama sprach noch 2016 über diese Fehler, als er in einem Interview mit The Atlantic sagte, dass er „angesichts der Nähe Libyens mehr Vertrauen in die Europäer hatte, die in die Folgemaßnahmen investiert hatten“, und zwar nach dem von Frankreich und Großbritannien unterstützten Putsch gegen Gaddafi.

Obama betonte in demselben Interview, wie einfach es war, „Frankreichs Beteiligung auf eine Weise zu erkaufen, die es für uns weniger teuer und für [die USA] weniger riskant machte“ – indem man Sarkozy erlaubte, die Lorbeeren für den Staatsstreich zu ernten. Dabei scheint auch die Idee relevant zu sein, dass Frankreich oder vielmehr ein französischer Präsident „gekauft“ werden könne.