Whataboutism? Nein. Eher: Wer seid ihr, dass ihr über Russland richten wollt? Von Dmitri Petrowski

Frankreich ist bereit, eine Militäraktion der ECOWAS in Niger zu unterstützen. Dies erklärte kein Geringerer als Präsident Emmanuel Macron.

Halt, stopp, Moment! Was ist das denn jetzt schon wieder? Sollte da ein EU-Land, ein NATO-Land und – man scheut schon den Gedanken – die Wiege der europäischen Demokratie, sollte Frankreich doch tatsächlich eine Invasion in einen unabhängigen Staat unterstützen? Das darf ja nicht wahr sein!

Erinnern wir uns: Frankreich hat in Algerien, das es als seine Kolonie behandelte, zehn Jahre lang einen regelrechten Krieg geführt, hat im Tschad in den Jahren von 1978 bis 1980, von 1983 bis 1984 und von 1986 bis 1987 gekämpft. Und dann sind da noch Mauretanien, die Elfenbeinküste und Mali. Natürlich gab es keine Sanktionen, natürlich gab es keine Verurteilung. Klar, natürlich meldeten sich dazu alle möglichen Pazifisten zu Wort – doch heute bietet sich uns ein Bild davon, was eine Gruppe von Menschen (egal wie groß) tun kann, wenn sie keine staatliche Unterstützung genießt.